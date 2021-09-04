Компьютерный томограф в Гудаутском госпитале запущен в работу

Российские специалисты заменили испорченную трубку компьютерного томографа, которая обошлась в 3,6 миллиона рублей.

СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Компьютерный томограф в Гудаутском госпитале отремонтирован и запущен в работу, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.

Глава ведомства Эдуард Бутба подписал акт ввода в эксплуатацию компьютерного томографа в присутствии представителей компании-поставщика ООО "Форсайт Медикал" в субботу 4 сентября.

"Все сбои были устранены. Вчера в тестовом режиме было проведено 14 исследований", - сообщил Эдуард Бутба.

Он добавил, что после подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования, компания ООО "Форсайт Медикал" взяла на себя все гарантийные обязательства.

Отмечается, что годовое гарантийное обслуживание аппарата с подключением модуля удаленного доступа стоит 800 тысяч рублей.

В пятницу глава Минздрава рассказал, что российские специалисты заменили испорченную трубку компьютерного томографа, она была приобретена за 3 600 000 рублей.