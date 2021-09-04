13:44 04 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.85
  • EUR86.54
Поиск

Компьютерный томограф в Гудаутском госпитале запущен в работу

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
13220
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/16/1031148099.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210904/1033151531/Kompyuternyy-tomograf-v-Gudautskom-gospitale-zapuschen-v-rabotu.html

Российские специалисты заменили испорченную трубку компьютерного томографа, которая обошлась в 3,6 миллиона рублей.

СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Компьютерный томограф в Гудаутском госпитале отремонтирован и запущен в работу, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии. 

© Sputnik / Алексей Даничев
Минздрав рассказал, когда заработает компьютерный томограф в Гудаутском госпитале

Глава ведомства Эдуард Бутба подписал акт ввода в эксплуатацию компьютерного томографа в присутствии представителей компании-поставщика ООО "Форсайт Медикал" в субботу 4 сентября. 

"Все сбои были устранены. Вчера в тестовом режиме было проведено 14 исследований", - сообщил Эдуард Бутба.

© Foto / facebook / Министерство здравоохранения Республики Абхазия
Компьютерный томограф в Гудаутском ковидном госпитале

Он добавил, что после подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования, компания ООО "Форсайт Медикал" взяла на себя все гарантийные обязательства.

Отмечается, что  годовое гарантийное обслуживание аппарата с подключением модуля удаленного доступа стоит 800 тысяч рублей.

В пятницу глава Минздрава рассказал, что российские специалисты заменили испорченную трубку компьютерного томографа, она была приобретена за 3 600 000 рублей. 

 

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Слезы, радость, школа: 1 сентября в Абхазии
Сорвало крышу: жители многоэтажки в Гудауте рассказали о последствиях стихии  
Добыть дичь: охота в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться