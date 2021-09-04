Минздрав Абхазии получил две машины скорой помощи от Чеченской республики

Машины скорой помощи были переданы республике в дар в результате переговоров Аслана Бжания с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым.

СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Министерство здравоохранения Абхазии получило две машины скорой помощи в дар от Чеченской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Машины были переданы министру здравоохранения Эдуарду Бутба Полномочным представителем Чеченской Республики в Краснодарском крае, действительным государственным советником 1 класса Саид-Хусейном Хамзатовым на абхазо-российской границе в субботу 4 сентября.

Хамзатов отметил, что машины передаются в дар Абхазии по поручению главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и президента регионального общественного фонда имени первого президента Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадыровой.

"Нас связывают вековые традиции, дружба и братство", - подчеркнул Хамзатов.

Глава Минздрава Эдуард Бутба выразил благодарность за поддержку.

"Хочу сказать спасибо за оказанную помощь в столь тяжелое время, когда в России и в других странах мира бушует коронавирусная инфекция. Вы встали рядом в трудный период для народа Абхазии", - сказал Эдуард Бутба.

Машины будут переданы в лечебные учреждения республики.