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Два пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

© Sputnik / Евгений Биятов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1493)
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Sputnik Абхазия
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Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 43 человек из 265 протестированных в Абхазии. 

СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Два пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. 

В госпитале в Гудауте скончались двое мужчин в возрасте 61 и 81 года.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 60 пациентов, в тяжелом состоянии 22 человека, состояние здоровья 23 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния
Covid-19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 24 пациента, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 25, в Гагрской ЦРБ – 15, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 12 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 63 пациента, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 25529 человек. Зарегистрировано 387 летальных случаев. Выздоровели 21670 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1493)

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