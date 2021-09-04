Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 43 человек из 265 протестированных в Абхазии.

СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Два пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.

В госпитале в Гудауте скончались двое мужчин в возрасте 61 и 81 года.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 60 пациентов, в тяжелом состоянии 22 человека, состояние здоровья 23 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния Covid-19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 24 пациента, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 25, в Гагрской ЦРБ – 15, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 12 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 63 пациента, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 25529 человек. Зарегистрировано 387 летальных случаев. Выздоровели 21670 человек.