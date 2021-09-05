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Часть Гудаутского района остается без воды пятый день

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Без подачи воды остались жители района вокзала, Гумистинского шоссе, а также поселка Бамбора и части села Лыхны.

СУХУМ, 5 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Коммунальные службы Гудаутского района ведут поиски аварийного участка водопроводной магистрали, которая могла забиться илом, рассказал корреспонденту Sputnik начальник Гудаутского водоканала Отар Лейба.

Подача воды остановлена уже пятый день. 

"Мы предполагаем, что какой-то из участков забился илом после дождей, паводков. Ведутся поиски этого участка, но пока не удается найти. С завтрашнего дня задействуем технику и ситуация, думаю, более или менее прояснится", - отметил он.

По словам Лейба, эта водопроводная линия обслуживает район вокзала, где напор воды сейчас слабый.

Без воды остается Гагрское шоссе, поселок Бамбора и часть села Лыхны – около 500 домов. Сама магистраль была построена в 1962 году и с тех не менялась.

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