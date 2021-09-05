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Обнаружено тело российского туриста, утонувшего в Гагре

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210905/1033155373/Obnaruzheno-telo-rossiyskogo-turista-utonuvshego-v-Gagre.html

48-летней Виталий Градобоев утонул в Гагре 2 сентября, поиски его тела осложнял сильный шторм в этом районе побережья.

СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Тело утонувшего туриста из города Выкса Нижегородской области обнаружили в субботу 4 сентября, об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

По словам очевидцев, поздно вечером 2 сентября Градобоев в нетрезвом состоянии решил искупаться. На море был шторм.

Тело погибшего доставлено в морг Гагрской районной больницы.

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