Обнаружено тело российского туриста, утонувшего в Гагре

В Абхазии
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48-летней Виталий Градобоев утонул в Гагре 2 сентября, поиски его тела осложнял сильный шторм в этом районе побережья.
СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Тело утонувшего туриста из города Выкса Нижегородской области обнаружили в субботу 4 сентября, об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
По словам очевидцев, поздно вечером 2 сентября Градобоев в нетрезвом состоянии решил искупаться. На море был шторм.
Тело погибшего доставлено в морг Гагрской районной больницы.
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