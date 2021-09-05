Отменен оправдательный приговор по делу о погоне со стрельбой в Сухуме

28 июня 2021 года Сухумским районным судом был вынесен оправдательный приговор в отношении Мизана Зухба, Аслана Зухба, Айнара Зухба и Гарри Авидзба. Генеральная прокуратура обжаловала его в кассационном порядке.

СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии отменила оправдательный приговор Сухумского районного суда в отношении Мизана Зухба, Аслана Зухба, Айнара Зухба и Гарри Авидзба. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Мизан и Аслан Зухба обвиняются в:

применении насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти;

незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств совершенное организованной группой;

применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозе применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей;

умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Айнар Зухба обвиняется в совершении аналогичных преступлений и в краже, совершенной в особо крупном размере.

Гарри Авидзба обвиняется в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Инцидент со стрельбой в Сухуме произошел 16 марта 2020 года. По данным следствия, около двух часов ночи сотрудники угрозыска пытались остановить за превышение скорости автомобиль марки Toyota Noah без госзнаков.

Как ранее сообщала Генпрокуратура, автомобиль был угнан Айнаром Зухба. Чтобы скрыть следы преступления и избежать ответственности правонарушители сожгли машину в селе Каман. Гарри Авидзба прибыл на Мазде, чтобы помочь скрыться братьям Зухба. Он протаранил машину сотрудников ОУР УВД по городу Сухум, пытался оторваться от преследования, однако в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий при побеге Авидзба и братья Зухба были задержаны.

Названные в данном сообщении лица считаются невиновными, до вступления обвинительного приговора в законную силу.