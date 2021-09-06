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Мобильный госпиталь Минобороны России в Сухуме принял более 70 пациентов

© Foto / пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1495)
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Многопрофильный госпиталь Минобороны России второй раз с начала пандемии коронавируса прибыл в Абхазию и был развернут в Сухуме 18 августа для оказания помощи в лечении пациентов с COVID-19.

СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Российские военные медики мобильного госпиталя в Сухуме приняли на стационарное лечение более 70 человек с COVID-19, 46 из них уже выписаны, сообщает пресс-служба ЮВО.

Пациенты выписываются из госпиталя после прохождения курса лечения с отрицательным ПЦР-тестом и дальнейшими рекомендациями от лечащего врача.

© Sputnik / Леон Гуния
Мобильный госпиталь: схема расположения в Сухуме

Пациентов с коронавирусом привозят в мобильный госпиталь на машинах скорой помощи со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.

Прием пациентов ведется круглосуточно, помимо лечебно-диагностических мероприятий, медики ЮВО проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий Абхазии. Все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории республики, что позволяет значительно ускорить тестирование, анализ делается в течение 40 минут.

Мобильный многопрофильный госпиталь – это полевое медицинское подразделение для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Он рассчитан на 100 койко-мест с возможностью оборудовать еще 50 койко-мест.

В распоряжении медиков современное медицинское оборудование – аппараты ИВЛ и рентгенографии, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, аппараты УЗИ, анализаторы крови.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1495)

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