Российские военные химзащиты продезинфицировали более 60 объектов в Абхазии

Отряд РХБ защиты Черноморского флота России прибыл в Абхазию для оказания помощи в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения 17 августа.

СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа Минобороны России продезинфицировали более 60 объектов социальной инфраструктуры в Абхазии, сообщает пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие сводного отряда провели специальную обработку объектов в Гудауте и Сухуме, это здания администрации, центральных больниц, сборного призывного пункта, архива Минобороны Абхазии, центральных рынков и других объектов.

В общей сложности военные обработали более 54 тысяч квадратных километров различных поверхностей.

В составе сводного отряда около 30 специалистов подразделения РХБ защиты ЮВО, в распоряжении которых 10 специальных автомобилей, в том числе: авторазливочные станции АРС-14М, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, автономные приборы комплекта дегазации, дезактивации и дезинфекции техники ДКВ-1К.

Военные РХБ защиты Черноморского флота прибыли в Абхазию 17 августа в составе колонны с мобильным госпиталем Минобороны России. Ранее, в апреле и октябре 2020 года сводный отряд оказывал помощь населению Абхазии в борьбе с коронавирусной инфекцией.