В Минэкономики Абхазии объяснили причину дефицита бензина в республике

В начале сентября на автозаправочных станциях Абхазии стали возникать очереди из-за дефицита топлива в республике. Похожая ситуация наблюдалась и в августе.

СУХУМ, 6 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Дефицит бензина на автозаправках Абхазии связан с увеличением количества поездов и загруженностью на Северо-Кавказской железной дороге, рассказала министр экономики Абхазии Кристина Озган на совещании 6 сентября.

По ее словам, в летний турсезон с мая по сентябрь на Северо-Кавказской железной дороге увеличивается количество поездов в южном направлении, в 2021 году количество пассажирских поездов увеличилось на 100 по сравнению с прошлыми годами.

"Железная дорогая обязана эти поезда отправлять в приоритетном порядке. Так как количество нагрузки увеличилось, грузовые вагоны простаивают на станциях. Если в обычное время сроки доставки (бензина – ред.) составляют около 7-10 дней, то в августе они увеличились в два раза. Из-за увеличения количества поездов часть груза, следовавшего в Абхазию, была перенаправлена через Чечню. На 23 августа порядка 140 вагонов скопилось на станциях", - объяснила министр.

Для решения проблем с дефицитом на нефтепродукты в Абхазии было решено обратиться за помощью в Министерство транспорта России и РЖД. После чего с 23 августа в республику было ввезено 134 вагона с нефтепродуктами общим количеством 7000 тонн.

По словам Озган, потребление бензина в Абхазии в 2021 году в разы выросло, по сравнению с предыдущими годами. Количество транспорта, которое пересекло абхазо-российскую границу, уже составило 90 процентов годового количества транспорта, который пересекает границу в обе стороны, в связи с чем на 35-40 процентов увеличились и объемы продажи бензина.

"Получается, что по состоянию на 1 сентября за восемь месяцев практически выбрана годовая квота беспошлинного ввоза. Мы обращались в этой связи к Министерству экономики и об увеличении квоты еще на 40 000 тонн. На прошлой неделе здесь присутствовали коллеги из Минэнерго и Минэкономразвития, которые поддержали инициативу абхазской стороны, в ближайшее время протокол об изменении объема квоты будет согласован. Несмотря на то, что ситуация непростая, она не настолько критичная, чтобы было необходимо запасаться топливом на неделю вперед", - сказала министр.

Также Озган отметила, что в сентябре будет завершен профилактический ремонт, который ведется на российских заводах производителях нефтепродуктов, ситуация, связанная с дефицитом топлива на российском рынке стабилизируется и это может повлиять на экспортные цены.

Генеральный директор ООО "АЗИД" Адамыр Габуния рассказал, что компания спрогнозировала рост потребления в июле и августе и увеличила поставки.

© Sputnik / Томас Тхайцук Очередь на заправках Абхазии

"Первые дни ажиотажа в августе показали, что это было правильное решение. Эти объемы позволили каким-то образом стабилизровать ситуацию. Мы надеемся, что в ближайшие дни ситуация будет более стабильная. Не можем сказать, что в нашей сети полностью будут отсутствовать какие-либо виды топлива, но расслабляться не стоит. Более того, нужно будет приложить максимум усилий, чтобы наращивать объемы", - добавил он.

По словам гендиректора Абхазских железных дорог Арсоуа Читанава, после 15 сентября загруженность РЖД станет меньше, что ускорит процесс поставки топлива в Абхазию.