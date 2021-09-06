Топливный дефицит в Абхазии: чем вызван и когда будет преодолен

В течение последних дней в Абхазии наблюдается ажиотаж на топливо, на многих автозаправочных станциях его нет, в других выстроились большие очереди. О том, с чем связаны эти трудности, и когда следует ждать разрешения проблемы, в материале Sputnik.

За последние три дня в Абхазию завезли 63 вагона с топливом, объем одного вагона составляет 65 тонн.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Топливо в пути

Рассказывая о причинах дефицита топлива в стране, главный инженер Абхазской железной дороги Леонид Куруа в интервью радио Sputnik отметил, что в этом году количество туристов, посещающих побережье Черного моря выросло.

"Поэтому, количество пассажирских поездов на Северо-Кавказской железной дороге стало гораздо больше. Поезда должны следовать согласно графику движения, из-за этого грузовые поезда пускают по другим линиям, или их отправляют по объездным путям. Грузовые поезда часто стоят на станциях и ждут, когда будет возможность продолжить движение", - рассказал он.

Специалист также рассказал, что руководство Абхазской железной дороги находится на постоянной связи с коллегами и узнает о движении составов с топливом, которые направляются в республику.

"Позавчера в Абхазию завезли 27 вагонов топлива, со вчерашнего дня идет разгрузка товара. Сегодня поступило 36 вагонов, где один вагон вмещает 65 тонн топлива. До 150 вагонов сейчас направляются в Абхазию, но из-за тех факторов, о которых я говорил выше, доставка может быть затруднена", - сообщил Леонид Куруа.

На данный, момент продолжил он, в Тихорецке стоят 20 вагонов топлива, и в течение двух-трех дней, они окажутся в стране.

Отвечая на вопрос, сколько времени нужно с момента прибытия топлива на границу до того, как оно станет доступно покупателям, главный инженер Абхазской железной дороги сказал, что в течение суток его доставляют на место разгрузки. После, топливо развозят по республике.

"На это мы не тратим много времени, понимая существующую ситуацию, делаем все быстро, без задержек", - говорит он.

Совещание в Минэкономики

В понедельник 6 сентября в Министерстве экономики прошло совещание, посвященное проблемам с поставками топлива в республику. Министр экономики Кристина Озган рассказала, что дефицит бензина на автозаправках Абхазии связан с увеличением количества поездов и загруженностью на Северо-Кавказской железной дороге.

Если в обычное время сроки доставки бензина составляют около 7-10 дней, то в августе они увеличились в два раза. Для решения проблем с дефицитом на нефтепродукты в Абхазии было решено обратиться за помощью в Министерство транспорта России и РЖД. После чего с 23 августа в республику было ввезено 134 вагона с нефтепродуктами общим количеством 7000 тонн, пояснила она.

Генеральный директор ООО "АЗИД" Адамыр Габуния рассказал, что компания спрогнозировала рост потребления в июле и августе и увеличила поставки. По словам гендиректора Абхазских железных дорог Арсоуа Читанава, после 15 сентября загруженность РЖД станет меньше, что ускорит процесс поставки топлива в Абхазию.

Очереди на заправках республики стали возникать в пятницу 3 сентября, на многих из них не было всего ассортимента товара, другие и вовсе были закрыты из-за отсутствия топлива. Похожая ситуация сложилась и в августе.