Бжания встретился с представителями оппозиции Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 25622. Выздоровели более 20 тысяч человек, скончались 387.

В течение последних дней в Абхазии наблюдается ажиотаж на топливо, на многих автозаправочных станциях его нет, в других выстроились большие очереди. О том, с чем связаны эти трудности, и когда следует ждать разрешения проблемы, в материале Sputnik.