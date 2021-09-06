Бжания встретился с представителями оппозиции Абхазии

СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслана Бжания встретился с руководителями различных оппозиционных партий и движений Абхазии, сообщает пресс-служба главы государства.
На фото, распространенном пресс-службой президента, можно увидеть лидера партии "Аидгылара" Кана Кварчия, председателя Народной партии Абхазии Якуба Лакоба, лидера партии "Акзаара" Леонида Дзапшба и других.
Отмечается, что встреча прошла в конструктивной форме. После обсуждения общественно-политической ситуации в Абхазии, представители оппозиции представили к рассмотрению руководством страны ряд инициатив.