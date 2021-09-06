23:36 06 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.95
  • EUR86.57
Поиск

Бжания встретился с представителями оппозиции Абхазии

© Foto / пресс-служба Президента РА
В Абхазии
Получить короткую ссылку
63930
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/06/1033162128.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210906/1033162156/Bzhaniya-obsudil-s-predstavitelyami-oppozitsii-obschestvenno-politicheskuyu-situatsiyu-v-strane.html

В понедельник 6 сентября состоялась встреча президента Абхазии с представителями оппозиции, по инициативе последних.

СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслана Бжания встретился с руководителями различных оппозиционных партий и движений Абхазии, сообщает пресс-служба главы государства.

На фото, распространенном пресс-службой президента, можно увидеть лидера партии "Аидгылара" Кана Кварчия, председателя Народной партии Абхазии Якуба Лакоба, лидера партии "Акзаара" Леонида Дзапшба и других.

Отмечается, что встреча прошла в конструктивной форме. После обсуждения общественно-политической ситуации в Абхазии, представители оппозиции представили к рассмотрению руководством страны ряд инициатив.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Двойники и подражатели Фредди Меркьюри
Памяти Бельмондо: знаковые роли в кино
Добыть дичь: охота в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться