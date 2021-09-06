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В Абхазии выявили менее 100 случаев коронавируса

© Sputnik / Илья Питалев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1496)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 25622. Выздоровели более 20 тысяч человек, скончались 387.

СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 399 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился в 93 случаях, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.

В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении сейчас 52 пациента, в тяжелом состоянии 17 из них, состояние здоровья 15 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 25 пациентов, восемь человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, в Гагрской ЦРБ – 16, пять из которых в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – восемь пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 62 пациента, состояние восьми из них расценивается как тяжелое.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1496)

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