Показания отца подсудимого: суд продолжил слушания по тройному убийству в Сухуме

Очередное заседание Верховного суда Абхазии по делу о тройном убийстве, которое произошло на набережной Махаджиров в ноябре 2019 года, состоялось в здании СГБ 7 сентября.

В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо", а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая. Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом.

Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.

Демур Ахалая обвиняется в незаконном приобретении, хранении и перевозке группой лиц по предварительному сговору с Ахрой Джопуа огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Беслан Бганба и Аслан Блабба обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.

Эрик Чкадуа обвиняется в хищении транспортных средств – автомашины марки "Мерседес-Бенц" и "Lexus GX", и незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

По решению суда, рассмотрение дела начали с разбора фактов хищения транспортных средств. Как и на предыдущем заседании 7 сентября сторона обвинения продолжила допрашивать свидетелей.

Отказ от показаний

В суд в качестве свидетеля был вызван отец Эрика Чкадуа Юрий Чкадуа, который заявил об отказе от дачи показаний и ответов на вопросы.

Адвокат стороны потерпевших Инга Габилая заявила, что свидетель должен объяснить причину отказа, так как он отказывается от показаний, уличающих в совершении уголовного преступления.

"Нужно выяснить, почему он отказывается. Потому что его показания уличают его сына в совершении преступления. Из заявлений Чкадуа следует, что он не верит, что его сын совершал преступление, соответственно он не может отказываться от дачи показаний. То есть здесь конфликт интересов", - сказала она.

Юрий Чкадуа объяснил, что не может давать показания против сына.

По ходатайству стороны гособвинения и с одобрения суда было решено огласить показания Юрия Чкадуа, которые были получены в ходе предварительного следствия.

В показаниях говорится, что 18 апреля 2019 года к нему в дом постучались сотрудники Уголовного розыска, которые хотели узнать, кому принадлежит гараж, который находится позади его дома, на что Чкадуа ответил, что гараж его.

Открыть гараж сотрудники не смогли, так как ключи были у Эрика Чкадуа. Отец подозреваемого предложил милиционерам посмотреть в щель гаража, чтобы удостовериться, что в нем хранятся только личные вещи. Но, как оказалось, в гараже был автомобиль "Mercedes-Benz", что удивило Юрия Чкадуа. Из иномарки было изъято оружие, боеприпасы, маски и гранаты. Кому принадлежит "Мерседес-Бенц" и как он попал в гараж, свидетель не знал.

Как в соседнем гараже оказался "Lexus GX" Юрий Чкадуа тоже не знал.

Разговор отца и сына

Генеральная прокуратура также зачитала телефонограмму разговора Эрика и Юрия Чкадуа от 18 апреля 2019 года.

В разговоре Юрий Чкадуа спрашивал сына, где находятся ключи от гаража и объяснил, что сотрудники милиции приехали с обыском. Сын посоветовал отцу сказать оперативникам, что ключи доставят позже.

В очередном разговоре Юрий Чкадуа объяснил сыну, что в гараже был обнаружен "Mercedes-Benz", на что Эрик заявил, что эту машину открывать нельзя.

"Домой разве можно такие вещи ставить", - приводится цитата Юрия Чкадуа.

Генеральная прокуратура предоставила экспертизу предметов, которые были изъяты из мерседеса. Из нее следует, что биологические следы на маске и на куртке совпадают с генетическими следами Эрика Чкадуа.

Верховный суд продолжает рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Сухума. Дата следующего заседания пока не назначена.