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В части Гудаутского района не удается восстановить водоснабжение седьмой день

© AFP 2019 / MARTIN BERNETTI
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Около 500 домов в Гудаутском районе уже седьмой день остаются без водоснабжения после того, как водопроводная труба забилась илом.

СУХУМ, 7 сент - Sputnik, Сария Кварацхелия. Проблему водоснабжения в части Гудаутского района муниципальные службы решить собственными силами не смогли. В Администрации района планируют обратиться за помощью к руководству страны. 

© Sputnik / Акоп Кущян
Часть Гудаутского района остается без воды пятый день

"Это очень сложный вопрос. Причина в том, что труба забилась илом, но мы не можем найти этот участок. Буду обращаться к главе, нужно выходить на другой уровень", - рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik начальник Гудаутского водоканала Отар Лейба. 

Глава Администрации района Баграт Боджгуа заверил, что уже завтра планирует обратиться к руководству страны за помощью.

"Другого выхода нет. Там серьезная проблема. Порядка 400 метров трубы забилось илом. Нужно вызывать специалистов из Сухума и как-то решать вопрос", - отметил он.

Говорить о примерных сроках устранения проблемы пока не приходится. С сегодняшнего дня водоканал Гудауты начал подвозить жителям района питьевую воду на спецмашинах. 

Около 500 домов в Гудаутском районе уже седьмой день остаются без воды - Гагрское шоссе, поселок Бамбора и часть села Лыхны. Сама магистраль была построена в 1962 году и с тех не менялась.

 

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