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Один пациент с COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале

© AFP 2019 / DAVID GANNON
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1497)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210907/1033167996/Odin-patsient-s-COVID-19-skonchalsya-v-Gudautskom-gospitale.html

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 25716 человек. Зарегистрировано 388 летальных случаев. Выздоровели 21760 человек.

СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Один пациент 62 лет с диагнозом коронавирусная инфекция скончался в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. 

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 94 человек из 367 протестированных в Абхазии. 

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 47 пациентов, в тяжелом состоянии 15 человек, состояние здоровья 21 пациента – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID - 19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 26 пациентов, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 17, в Гагрской ЦРБ – 17, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 60 пациентов, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1497)

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