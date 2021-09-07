Один пациент с COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале

СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Один пациент 62 лет с диагнозом коронавирусная инфекция скончался в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 94 человек из 367 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 47 пациентов, в тяжелом состоянии 15 человек, состояние здоровья 21 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 26 пациентов, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 17, в Гагрской ЦРБ – 17, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 60 пациентов, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья.