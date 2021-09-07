Один пациент с COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 25716 человек. Зарегистрировано 388 летальных случаев. Выздоровели 21760 человек.

СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Один пациент 62 лет с диагнозом коронавирусная инфекция скончался в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 94 человек из 367 протестированных в Абхазии.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 47 пациентов, в тяжелом состоянии 15 человек, состояние здоровья 21 пациента – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 26 пациентов, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 17, в Гагрской ЦРБ – 17, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 60 пациентов, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья.