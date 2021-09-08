Абхазия получила оборудование для пунктов вакцинации от COVID-19

Кампания по вакцинации населения Абхазии возобновилась 10 августа после того, как в республику доставили пять тысяч доз вакцины "Спутник Лайт".

СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Оборудование для пунктов по проведению вакцинации доставлено в Абхазию Международным Комитетом Красного Креста, сказал в интервью радио Sputnik начальник отдела фармации Минздрава Абхазии Ахра Аджба.

"Так как у нас сейчас активно проходит вакцинация, мы обсудили с МККК возможность оборудовать наши пункты. В рамках нашей договоренности, организация поставила нам холодильное оборудование в количестве 12 штук. Вакцина от коронавируса требует определенных условий, поэтому нужны были холодильники, которые поддерживают требования. Сейчас поставили комбинированные холодильники, и еще будут поставлять", - рассказал он.

Кроме того, Международный Комитет Красного Креста поставил в Абхазию генераторы для пунктов вакцинации, в которых они не были предусмотрены

"Ожидаем еще дополнительно получить морозильные камеры на 20 кубов для хранения основного запаса вакцин. Уже прибывший товар мы распределим, многие учреждения имеют холодильное оборудование, но с морозильным оборудованием посложнее", - проинформировал Ахра Аджба.

На данный момент вакцина от коронавируса хранится на складе Минздрава Абхазии, где есть все необходимые условия.

"При отключении электроэнергии, наш дизельный генератор обеспечивает подачу энергии. Если что-то случилось с генератором, то есть запасной генератор", - заметил начальник отдела фармации Минздрава Абхазии Ахра Аджба.

После поставки оборудования от Международного Комитета Красного Креста, представителям районов не будет необходимости каждый день ездить в Сухум для получения вакцины, они смогут хранить ее у себя.

"Мы поставили комбинированный холодильник и дизельный генератор, допустим, в Гагре, теперь они могут хранить у себя запасы вакцины на две-три недели, им не нужно будет каждый день приезжать в Сухум и забирать вакцину. Ездить каждый день в столицу для учреждений затратно", - говорит Аджба.

6 августа в Абхазию доставили пять тысяч доз вакцины "Спутник Лайт". Финансирование закупки и транспортировку партии вакцины взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба. 10 августа началась вакцинация "Спутником Лайт".

"Спутник Лайт" - четвертая российская вакцина от COVID-19, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Это однокомпонентная версия препарата "Спутник V", способная давать уровень защиты до 85%.

Всего в республике вакцинировалось более 8 777 человек – 6500 препаратом "Спутник V", вакцинация вторым компонентом которого все еще продолжается.