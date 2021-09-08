Пройтись над водой: первый стеклянный мост появится в Абхазии

Завершить строительство 30-метрового моста с покрытием из стекла через реку Бзыбь авторы проекта планируют к началу лета 2022 года.

СУХУМ, 8 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Первый в Абхазии мост со стеклянным покрытием строят в Бзыбском ущелье Гагрского района, сообщает корреспондент Sputnik.

Как рассказал участник проекта по возведению моста через реку Бзыбь Мурман Пкин, идея строительства этого инфраструктурного объекта принадлежит местному предпринимателю Дмитрию Кокоскерия.

"Этот мост строится с нуля и будет дополнением к ресторану, где мы сейчас находимся. После его открытия у наших гостей будет возможность пройтись по мосту со стеклянным полом над рекой Бзыбь и попасть на поляну, окруженную лесом, прогуляться там. Также на мосту будут установлены столы, где желающие смогут отдохнуть и перекусить, наслаждаясь пейзажами", - отметил Пкин. © Foto / Роза Хутор Первый прозрачный подвесной мост в России открылся в Сочи

Он также подчеркнул, что проект этот сложный и дорогой. Прежде чем приступить к работам, пригласили специалистов в сферах строительства, геодезии, архитектуры. Для заливки бетонной подушки опор пришлось на некоторые время установить ограждения и отвести воду в стороны. В глубину они три метра. Высота самих опор около пяти метров.

"Когда был низкий уровень воды, мы перебросили течение в сторону с помощью специальных заграждений. Высоту моста определяли по предельному уровню реки в период паводков. Стекло будет настолько прочным, что оно может выдержать вес грузовика. Пешеходная часть будет 1,8 метра в ширину, длина моста немного превышает 30 метров", - сказал Пкин.

Строительство этого моста ведется второй год. По его словам, авторы проекта надеются завершить работы к началу следующего курортного сезона, если все сложится в финансовом плане и не помешает пандемия коронавируса.