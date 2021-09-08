Спасти каштан Абхазии: в Институте экологии открыли новую лабораторию

Лаборатория создана в рамках проекта "Улучшение благоприятных условий для здоровья лесов, растений и животных в Абхазии в рамках ENPARD III" при поддержке Европейского союза и продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

СУХУМ, 8 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Лаборатория биоиндикация и микологии, работа которой направлена на спасение каштановых лесов Абхазии, открылась в Институте экологии в среду 8 сентября.

"Мы работали над созданием этой лаборатории на протяжении последних двух лет, изучали передовой опыт по лечению болезни каштана – Cryphonectria parasitica. Мы изучали опыт Турции, Швейцарии", – сказала глава проектного офиса продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Кыял Арабаева.

Она также рассказала, что образцы коры каштана из Абхазии, которая заражена болезнью, отправили в Швейцарию.

"Наши коллеги из Федерального института леса Швейцарии изучили материал и обнаружили гиповирулентные штаммы болезни и выслали нам. На протяжении последних двух месяцев нам удалось этими гиповирулентными штаммами привить каштановые деревья в Абхазской лесной научно-опытной станции и в Сухумском районе. Мы привили 20 деревьев каштана, и результаты мы увидим весной", - говорит Арабаева.

Эксперт продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по вопросам болезней и вредителей Михаил Кирия отметил, что каштановые леса в Абхазии находятся под угрозой серьезного распространения грибкового заболевания Cryphonectria parasitica.

"Это достаточно давно происходит с нашими лесами, много десятилетий, и благодаря созданию этой лаборатории, впервые в Абхазии мы можем здесь на месте проводить исследования этого заболевания и использовать тот опыт, который существует в мире для решения данной проблематики", - подчеркнул он.

Наиболее успешным методом был выбран поиск гиповирулентных штаммов заболевания и последующее их распространение в лесах республики.

"В данной лаборатории мы провели такие исследования, выделили гиповирулентные штаммы, смогли их размножить и провели первые опыты по прививке каштановых деревьев. Результаты первых работ мы ожидаем увидеть весной, в будущем лаборатория продолжит заниматься этой работой и будет фокусироваться не только на изучение именно Cryphonectria parasitica, но, возможно, и других грибковых болезней, может быть, и сельскохозяйственных культур", - сказал Кирия.

Создание лаборатории стало возможным благодаря партнерским усилиям Института экологии Абхазии и продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

"Основным условием создания данной лаборатории было паритетное участие, институт полностью взял на себя техническую подготовку помещения для размещения необходимого оборудования, продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН со своей стороны его предоставила. Кроме того, команда лаборатории, которая была создана и укомплектована штатом института прошла обучение в научно-исследовательском институте карантина растений в Москве, где освоила все методы исследований", - заметил Кирия.

Директор института экологии Роман Дбар в свою очередь сказал, что создание лаборатории – серьезное событие для института.

"Благодаря абхазскому офису продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН мы имеем высокотехнологичное оборудование. Очень важным для любой лаборатории является оборудование и методология, но не менее важным конечно является человеческий ресурс. При поддержке ФАО, а также коллег из Научно-исследовательского института карантина растений в Москве, мы получили возможность подготовки наших специалистов, которые обучились методикам", - рассказал он.

Дбар также добавил, что все сотрудники новой лаборатории выпускники Абхазского государственного университета. В будущем в лаборатории студенты АГУ будут готовить свои курсовые, дипломные работы, магистерские диссертации.