Консульские сборы можно будет оплатить во всех отделениях Сбербанка Абхазии

В конце июля уполномоченный по правам человека Абхазии Асида Шакрыл направила председателю Банка Абхазии письмо, в котором просила рассмотреть возможность для граждан оплачивать госпошлины и консульские сборы во всех отделениях Сбербанка.

СУХУМ, 8 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Национальный банк Абхазии поручил Сбербанку не позднее 1 октября 2021 года создать возможность оплаты госпошлины за выдачу заграничного паспорта гражданина России и других консульских сборов во всех отделениях Сбербанка, включая его головной офис. Об этом сообщает "Апсныпресс"

На данный момент, оплачивать госпошлины за выдачу или замену паспорта гражданина России и других консульских сборов в Сухуме можно только в дополнительном офисе Сбербанка, который расположен на улице Званба, 9.

"Изначально касса №1090 на улице Званба создавалась для удобства граждан Абхазии, учитывая, что на тот момент консульский отдел находился именно там. В консульском отделе граждане оформляли справки и сразу могли оплачивать в дополнительном офисе Сбербанка, чтобы не ходить по городу. Сегодня, учитывая, что консульский отдел закрыт на Званба и располагается непосредственно в Посольстве России, планируем открыть доступ во все отделения Сбербанка по Сухуму", - сообщили Sputnik в Сбербанке Абхазии.

Мера направлена на то, чтобы гражданам не приходилось стоять в очередях и они могли оплатить госпошлину в отделениях Сбербанка.

"На данный момент платежи также принимаются в Гагре в головном офисе. Два раза в месяц представитель консульства приезжает и принимает анкеты от граждан, офис располагается в здании МВД, там же граждане оплачивают консульские сборы и платежи", - отметили в Сбербанке.

Всего в Сухуме пять отделений Сберегательного банка Абхазии, включая его головной офис.

Государственное информационное агентство "Апсныпресс" 8 сентября сообщило, что в конце июля уполномоченный по правам человека Абхазии Асида Шакрыл направила председателю Банка Абхазии Беслану Барателиа письмо, в котором просила рассмотреть возможность для граждан оплачивать госпошлины и консульские сборы в отделениях Сбербанка в городах и районах.

Важность такой меры связана с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, подчеркнула Шакрыл.

Уполномоченный по правам человека направила письмо также и в Посольство России в Абхазии, откуда получила ответ, что определение конкретных операционных касс, в которых может производиться оплата государственной пошлины за оформление заграничного паспорта, находится вне компетенции посольства.