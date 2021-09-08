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Три пациента с COVID-19 скончались в Абхазии

© Sputnik / Валерий Мельников
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1498)
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Sputnik Абхазия
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Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 118 человек из 369 протестированных в Абхазии.

СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Три пациента с COVID-19 скончались в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.

В Гудаутском госпитале скончались два пациента - мужчина 72 лет и женщина 83 лет. В Сухумской инфекционной больнице умер пациент 68 лет.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 43 пациента, в тяжелом состоянии 16 человек, состояние здоровья 16 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния
Covid-19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 24 пациента, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 18, в Гагрской ЦРБ – 17, из них 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 63 пациента, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 25834 человека. Зарегистрирован 391 летальный случай. Выздоровели 21760 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1498)

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