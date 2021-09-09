Реанимобиль приобретен для Гагрской больницы почти за шесть миллионов рублей

Власти Гагры планируют закупку двух машин скорой помощи. Одна из них будет передана Гагрской ЦРБ, другая - Гудаутскому ковидному центру на временное пользование.

СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Администрация Гагрского района приобрела новый реанимобиль для местной больницы, об этом сообщает Гагра ТВ.

Машина марки Volkswagen куплена на сумму пять миллионов 800 тысяч рублей. Она полностью укомплектована необходимым оборудованием.

Местные власти планируют закупку еще двух машин скорой помощи. Одна из них будет передана Гагрскому ЦРБ, другая - Гудаутскому ковидному центру на временное пользование.

Ранее для нужд Гагрской больницы руководство района закупило установку для рентген-аппарата на 968 тысяч рублей.

Администрация Гагры также для ковидного отделения заказала кислородные баллоны на 400 тысяч рублей, их доставят в больницу в ближайшее время.

Сейчас в больнице занимаются установкой централизованной системы подачи кислорода. Работы будут проведены на сумму более одного миллиона рублей.

На территории больницы заменили трубы и проложили новый асфальт.

Как сообщает Гагра ТВ, администрация района погасила и задолженность на сумму три миллиона 200 тысяч рублей по закупке медикаментов для ЦРБ за ноябрь и декабрь 2020 года.