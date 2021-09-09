СУХУМ, 9 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг вручил членские билеты организации сотрудникам информационного агентства Sputnik Абхазия.

"Вы успешно продвигаете абхазский продукт. С самого начала я поддерживал этот проект, во всяких инстанциях разъяснял людям, что это просто подарок, только надо правильно этим пользоваться", - сказал Руслан Хашиг.

Руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба поблагодарил председателя Союза журналистов за поддержку.

"Спасибо вам за поддержку нас как агентства Sputnik, отдельно как журналистов. Спасибо лично от меня за поддержку, которую вы оказываете мне не как журналисту, а как менеджеру, который занимается руководством СМИ. Это очень ценно, когда люди старшего поколения готовы передавать свой опыт без каких-то оглядок на конкуренцию", - подчеркнул Бганба.

Вручая членский билет Союза журналистов шеф-редактору Sputnik Дмитрию Нездоровину Руслан Хашиг заметил, что школа журналистики Sputnik должна работать на постоянной основе, что поможет молодым специалистам получать необходимые знания.

"Такого уровня опытный редактор - это для абхазской школы журналистики находка. Думаю, что этот опыт будет со временем распространяться и на другие СМИ", - заметил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сотрудники Sputnik стали членами Союза журналистов Абхазии

Руслан Хашиг рассказал, что в планах у организации получение международной карты журналистов для членов Союза журналистов Абхазии.

В свою очередь Дмитрий Нездоровин выразил благодарность за признание со стороны профессионального сообщества Абхазии.

"Эта корочка не просто какой-то атрибут, она обязывает нас к более плотным взаимоотношениям и сотрудничеству, которые и без этого существуют, но надеюсь, что это выйдет на новый уровень. Мы готовы организовывать образовательные и просветительские проекты, о которых вы говорили, будем помогать, предоставлять нашу творческую и техническую базу, чтобы появилось новое поколение абхазской журналистики", - подчеркнул Нездоровин.

Сотрудники Sputnik стали членами Союза журналистов Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

Сотрудники Sputnik стали членами Союза журналистов Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

Сотрудники Sputnik стали членами Союза журналистов Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

Сотрудники Sputnik стали членами Союза журналистов Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук Сотрудники Sputnik стали членами Союза журналистов Абхазии

В Союз журналистов Абхазии вступили 12 сотрудников Sputnik - руководитель агентства Руслан Бганба, шеф-редактор Дмитрий Нездоровин, выпускающий редактор портала Рада Ажиба, фотокорреспондент Томас Тхайцук, выпускающие редактора радио Елена Бекренева и Альбина Жиба, ведущие радио Алхас Манаргия и Лана Абшилава, корреспонденты Асмат Цвижба, Бадри Есиава, Сария Кварацхелия, Бадрак Авидзба.