"Атака" Адзлагарки: река затопила дом немецкой семьи в Лыхны и разрушила могилу

Корреспонденты Sputnik уже бывали в гостях у немецкой семьи Пробст в селе Лыхны, спустя год поводом для очередного визита стали последствия наводнения.

В конце августа дом Гельмута Пробста и его супруги Зои затопило во время сильных осадков. Стихия нанесла материальный ущерб, но больше всего Гельмут переживает за то, что потоки воды частично разрушили могилу племянника, который погиб во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Бадри Есиава, Sputnik

"Мокрое" дело

Та летняя ночь в конце августа Гельмуту Пробсту запомнится надолго. Рядом с домом, где он живет вместе с супругой Зоей, протекает Адзлагарка – небольшая речушка, которая на первый взгляд не вызывает никаких "подозрений".

В хорошую погоду глубина ее всего несколько сантиметров, а в ширину не превышает четырех метров. Представить, что она может выйти из берегов и затопить все вокруг, сложно, но Адзлагарка оказалась непредсказуемой. На памяти Гельмута свой строптивый "характер" речушка проявляет уже второй раз.

"Впервые она разлилась в бытность Константина Озган (абхазский государственный и общественный деятель – прим.), но не так сильно как сейчас. За 60 лет, которые я здесь живу, такого, как в этот раз, я не припомню. Вода снесла забор, вырвала ворота, зашла в дом, разрушила могилу моего племянника", - с досадой поделился Пробст.

© Sputnik / Томас Тхайцук Разрушенная наводнение могила племянника Гельмунта Пробста

На улице уже было темно. Гельмут услышал непонятный шум и выглянул во двор из окна, но ему не удалось ничего разглядеть, так как не было электричества. Он высунул руки из оконного проема и дотянулся до воды, которая уже билась о фасад дома.

Несмотря на всю серьезность ситуации и последствия, чувство юмора Гельмут не теряет. Вода поднялась настолько высоко, что ему удалось помыть в ней руки, не нагибаясь, пошутил он.

Жена Гельмута психически не здорова и самостоятельно не передвигается. Когда вода начала заливать дом, он закинул супругу на плечи и попытался выйти из "осады" Адзлагарки, но стихия не позволила ему это сделать.

"Я дошел почти до центра двора, но потоки сбили меня с ног. Уронил жену и упал сам. Снова ее поднял, и кое-как мы вернулись в дом", - рассказал он.

Вода продолжала свой натиск и затопила все комнаты. Стало ясно, что находиться в доме небезопасно. Гельмут предпринял очередную попытку выбраться из жилища и с супругой на спине взобрался на небольшой холм в саду. Там их обнаружил сын, которому позвонили соседи и сообщили о беде. Ночь они провели у него.

Ущерб и потери

На следующее утро Гельмут вернулся домой и ужаснулся. Стихия принесла много грязи, испортила мебель и полы, вынесла на улицу стиральную машину, которая уже не подлежит ремонту, а также вывела из строя холодильник. Течение унесло одного теленка, несколько кур и цыплят.

Дом у реки Гельмут возвел своими руками. Землю под строительство ему выделило государство в конце 1970-х, так как он работал специалистом по вентиляции на местной чайной фабрике.

"По сути, тут жить нельзя. Еще в те времена по нормативам не положено было строиться так близко к реке, но другой земли не дали. Здесь всего 12 соток, и я был вынужден остаться здесь – на месте, где когда-то стояла баня", - вспомнил Пробст.

Пострадавший от наводнения дом Гельмута Пробста в селе Лыхны © Sputnik / Томас Тхайцук

Пострадавший от наводнения дом Гельмута Пробста в селе Лыхны © Sputnik / Томас Тхайцук

Пострадавший от наводнения дом Гельмута Пробста в селе Лыхны © Sputnik / Томас Тхайцук

Гельмут Пробст © Sputnik / Томас Тхайцук

Пострадавший от наводнения дом Гельмута Пробста в селе Лыхны © Sputnik / Томас Тхайцук

Гельмут Пробст © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 6 © Sputnik / Томас Тхайцук Пострадавший от наводнения дом Гельмута Пробста в селе Лыхны

По рассказу Гельмута, он не стал жаловаться в местные инстанции и писать заявление в администрацию о компенсации, но руководство села и района в курсе произошедшего. Единственное, чего желает Пробст – это помощь в восстановлении могилы племянника Виталия Неифельда, который погиб в операции по освобождению Гагры от грузинских захватчиков в октябре 1992 года. Ему было 29 лет. В том же бою был ранен старший сын Пробста, которого тоже зовут Гельмут.

Адзлагарка получила свое название из-за мельницы, которая работала много лет назад ниже по ее течению. С абхазского языка адзлагара переводится как мельница. Она протекает через владения семьи Пробст. Могила племянника, которого он воспитал как собственного сына с раннего детства, расположена в саду, и в тот злополучный вечер стихия снесла ее ограду.

Ежегодно в Абхазии отмечают День Победы и независимости, по традиции 30 сентября на могилу Виталия приходят его боевые товарищи. Дядя павшего воина переживает, что могут подумать однополчане племянника при виде того, в каком состоянии пребывает место его погребения. Он признался, что ему будет стыдно перед ними.

Решить проблему самостоятельно Гельмут не может. У него нет на это ни сил, ни средств, ни времени. Уход за больной супругой дается ему тяжело. Живут они лишь на российскую пенсию в размере восьми тысяч рублей и на абхазскую – 500 рублей.

"Я уже в преклонном возрасте. Еле могу только ее обслужить – приготовить, накормить, купать два раза в день надо, дома прибраться. Не дай бог, чтобы вас такое коснулось", - сказал Пробст.

© Sputnik / Томас Тхайцук Супруга Гельмунта Пробста

Питьевой воды в доме нет, так как основная водопроводная магистраль не близко, а протянуть к ней линию дорого. Гельмут ходит за водой к родинку в 50 метрах от дома. Техническую воду он качал насосами из Азлагарки, но их унесло течением во время последнего потопа.

Пробст не скрывает, что из-за нехватки сил забросил хозяйство, но не огород. Сад уже не такой ухоженный, как в лучшие времена, а от пчелиной пасеки остался всего один из почти 40 ульев. В сезон он дает до десяти литров меда и пожилой чете этого достаточно.

Немцы в Абхазии

Семья Пробст родом из немецкого города Бохум, который был разрушен во время Второй мировой войны. Отец Гельмута Людвиг был офицером армии Вермахта. Во время захвата Польши в 1939 году он потерял ногу, после чего его комиссовали. Перед окончанием войны Людвиг умер от гангрены. А мать Гельмута осталась одна с пятью детьми.

Со временем они перебрались в СССР, но жизнь не изменилась в лучшую сторону. Их всей семьей отправили в лагерь в Марий-Эл.

"Приехали в Россию. Только в Польшу заехали, поезд остановили, нас загнали в товарные вагоны, заколотили двери и отправили дальше. Ехали три недели. Привезли нас в Марий-Эл. Снег выше головы. Нас загнали в бараки, так мы попали в лагерь. Мы работали на лесоповале", – вспоминает Гельмут.

Амнистию Пробсты получили лишь спустя десять лет после смерти Иосифа Сталина. Тогда их объявили свободными гражданами СССР и позволили покинуть лагерь. Местом для новой жизни они были вправе выбрать любое, кроме Германии.

В 1954 году они с большим немецким сундуком, пилой и двумя топорами отправились в Абхазию, где на тот момент уже успел обосноваться дядя Гельмута Артур.

"Дядя еще до войны жил в Ростове. В 1939-м его хотели арестовать, но кто-то ему сообщил: "Артур, за тобой идут". Дядя выпрыгнул в окно и скрылся. Чуть позже он переехал в Абхазию, сначала в Баклановке (ныне село Аацы – прим.) в школе преподавал немецкий язык, затем перебрался в Лыхны. Вот мы и приехали к нему", – вспоминает он.

Старшие Пробсты устроились на работу на Лыхненской чайной фабрике, а дети пошли в школу. Так они здесь и остались.

Гельмут Пробст воспитан по абхазским традициям и следует абхазскому этикету поведения. Даже в беседе он не редко вставляет абхазские слова в русскую речь.

Сегодня в селе Лыхны осталась всего пара немецких семей. Старший сын Гельмута, которого также зовут Гельмут, живет в селе Лыхны недалеко от родительского дома. У Гельмута-младшего четверо детей – Лили, Эрна, Эрика и Людвиг.