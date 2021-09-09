Аслан Бжания встретился с зампредом правительства Забайкальского края

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания России VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев принимает в них участие в качестве кандидата от фракции "Единая Россия".

СУХУМ, 9 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с заместителем председателя правительства Забайкальского края Андреем Гурулевым 9 сентября.

Стороны обсудили голосование на выборах в Государственную Думу России. Глава Абхазии отметил, что абсолютно убежден в том, что "Единая Россия" останется лидирующей партией в Государственной Думе.

"От состава Думы зависит многое. Мы сделаем все возможное, чтобы выборы прошли на высоком организационном уровне. У нас должна быть самая лучшая организация. Мой папа был директором школы, и оценка 3 и 4 не принималась", - сказал Бжания.

Гурулев подчеркнул, что для него Абхазия – не чужая страна, он напомнил, что в разные годы работал в Седьмой военной базе.

"Основная наша цель – познакомиться, потому что на территории республики находятся наши избиратели, и я как, если выберут, будущий депутат Госдумы должен работать на этих избирателей, не через каких-то посредников, а напрямую. В том числе для улучшения благосостояния жителей самой республики", - сказал он.

Президент затронул тему трудностей, которые возникают при переходе абхазо-российской границы.

"Более 80 процентов взрослого населения Абхазии имеют гражданство России. Это вполне достаточно, чтобы поменять режим работы на государственной границе. Наши граждане мучаются, особенно в сезон, и эта история не играет в пользу наших отношений", - добавил он.

Выборы депутатов в Госдуму России состоятся 19 сентября. Выборы осуществляются по партийным спискам и одномандатным округам. Государственная Дума избирается сроком на пять лет.