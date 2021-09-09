Российский историк Андраник Мигранян встретился со студентами АГУ

СУХУМ, 9 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Встреча российского историка, общественного деятеля Андраника Миграняна со студентами и преподавателями Абхазского государственного университета состоялась в АГУ 9 сентября.

В рамках встречи историк обсудил с аудиторией роль Абхазии в международных отношениях, проблемы и перспективы развития страны.

Фантастическим достижением Мигранян назвал установление национальной государственности в Абхазии. Также, по мнению общественного деятеля, в республике ликвидирована угроза физическому существованию народа, что возможно благодаря соседству с Россией. Но есть и проблемы, как и у всех вновь образовавшихся государств, подчеркнул эксперт.

"С образованием государства проблемы не решаются, все только начинается. Из-за отсутствия политической культуры возникают серьезные внутренние конфликты, доминирует принцип "игра с нулевой суммой", когда любой твой проигрыш - выигрыш твоего противника, все работают до тотального уничтожения друг друга. Думаю, определенные задатки формирования новой политической культуры в Абхазии есть, но их надо развивать, укреплять институционально, чтобы обретения были долгосрочными и необратимыми. Это всегда важно в процессе формирования новых государств. Какой отпечаток лидеры наложат на политическую систему этой страны, так она и пойдет", - добавил он.

На вопрос из зала, есть ли шанс в обозримом будущем на сближение России с Грузией, Мигранян ответил, что такое невозможно.

"Чтобы Грузия восстановила себя как надежного партнера по отношению к России, чтобы было доверие – такая возможность равна нулю. Для России будет оскорбительно отказаться от признания Абхазии, большие государства этим не занимаются. Даже если в обозримой перспективе будут улучшения отношений, то возможно участие в каких-то интеграционных процессах, но сделать Абхазию частью Грузии - исключено", - объяснил он.

Прокомментировал историк и перспективу взаимоотношений Грузии и США.

"В Грузии есть ложное мнение, что они очень важны, что без них американцы кушать не садятся. На самом деле, как показали события 2008 года, никто не собирался посылать армию. Мне кажется, отношения будут вялотекущими – мало реальных шагов в экономике и политике. Потому что политические надежды в Грузии не смогут реализовать, для этого надо воевать с Россией, а кто будет делать это ради Грузии", - сказал он.

Российский историк, общественный деятель, профессор кафедры политологии Московского государственного института международных отношений Андраник Мигранян в марте 2019 года получил звание почетного доктора Абхазского государственного университета. Еще в 90-х годах Мигранян заявлял о том, что он сторонник признания суверенитета Абхазии Россией.