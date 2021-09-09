Дело экс-главы Управления капительного строительства Абхазии передано в суд

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных Управлением по надзору за исполнением законодательства Абхазии Генеральной прокуратуры.

СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Уголовное дело в отношении экс-главы Управления капитального строительства Абхазии (УКС) Беслана Агрба, бывшего гендиректора Госкомпании "Апсныргылара" Игоря Казанба, инженера технического надзора УКС Вахтанга Бигвава и экс-директора "Очамчырастрой" Ираклия Куркунава направлено в Очамчырский районный суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Их обвиняют в присвоении денежных средств, совершенном с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

По данным следствия, обвиняемые, используя служебное положение, в период с июня 2016 года составили заведомо подложные акты о приемке выполненных работ по производству капремонта водопроводных сетей в селе Члоу Очамчырского района в рамках Инвестпрограммы на 2015-2017 годы.

Подложные акты приемки содержали сведения о фактически невыполненных работах на общую сумму 9 421 305 рублей.

Должностными лицами в этот период также были подписаны справки о стоимости выполненных работ, на основании которых с расчетных счетов УКС были перечислены денежные средства на общую сумму 25 359 962 рублей генеральному подрядчику "Апсныргылара", а потом 10 514 874 рубля перечислено на расчетный счет подрядчика "Очамчырастрой".

По накладным были переданы материалы - трубы на сумму 14 744 787 рублей.

Как отмечает следствие, полученные средства директор "Очамчырастрой" Куркунава, действуя по предварительному сговору с Агрба, Казанба и Бигвава из корыстных побуждений, перечислил на расчетные счета фиктивного индивидуального предпринимателя Рыжкова В.Ю. в сумме 2 495 000 рублей и фиктивного индивидуального предпринимателя Мальцева И.В. в сумме 1 563 959 рублей.

Перечисленными на расчетные счета фиктивных ИП денежными средствами, а также материалами - трубами на сумму 5 190 864 рублей, соучастники преступления распорядились по своему усмотрению, совершив таким образом хищение имущества в особо крупном размере.

Свою вину они не признали. Следствием собрана доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключение специалиста, протоколы осмотров, выемок, а также иные материалы уголовного дела, объем которого составил более 30 томов.