Сроки возобновления подачи воды в Гудауте не определены

Жители части Гудауты и села Лыхны, около 500 домов, остаются без подачи питьевой воды более одной недели.

СУХУМ, 9 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Восстановление водоснабжения части Гудаутского района затягивается, и коммунальные службы пока не могут прогнозировать сроки завершения ремонтных работ, сообщил начальник гудаутского водоканала Отар Лейба.

"Ситуация оказалась серьезнее, чем мы предполагали. Труба пробита в трех местах. Нам пришлось отвести русло реки Хипста, чтобы к ним подобраться. На это ушло полдня. Только приступили к сварке одной пробоины, и другую засыпало илом и камнями. Завтра вызовем технику и будем ее промывать. Ремонтные работы затягиваются в связи со сложностью участка", - отметил он.

Лейба также добавил, что прогнозировать сроки завершения работ он не может, так как еще непонятно, насколько глубокого в трубу попали камни и ил.

Жители части Гудауты и села Лыхны остаются без подачи питьевой воды больше одной недели. С вечера вторника водоканал стал подвозить питьевую воду на спецмашинах по мере обращения абонентов. Коммунальные службы Гудаутского района обнаружили место повреждения водопроводной магистрали днем в среду 8 сентября.

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