22:16 09 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.13
  • EUR86.47
Поиск
Ремонт водопровода по улице Дзидзария

Сроки возобновления подачи воды в Гудауте не определены

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
171 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/09/1033179414.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210909/1033179634/Sroki-vozobnovleniya-podachi-vody-v-Gudaute-ne-opredeleny.html

Жители части Гудауты и села Лыхны, около 500 домов, остаются без подачи питьевой воды более одной недели.

СУХУМ, 9 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Восстановление водоснабжения части Гудаутского района затягивается, и коммунальные службы пока не могут прогнозировать сроки завершения ремонтных работ, сообщил начальник гудаутского водоканала Отар Лейба.

"Ситуация оказалась серьезнее, чем мы предполагали. Труба пробита в трех местах. Нам пришлось отвести русло реки Хипста, чтобы к ним подобраться. На это ушло полдня. Только приступили к сварке одной пробоины, и другую засыпало илом и камнями. Завтра вызовем технику и будем ее промывать. Ремонтные работы затягиваются в связи со сложностью участка", - отметил он.

Лейба также добавил, что прогнозировать сроки завершения работ он не может, так как еще непонятно, насколько глубокого в трубу попали камни и ил.

Жители части Гудауты и села Лыхны остаются без подачи питьевой воды больше одной недели. С вечера вторника водоканал стал подвозить питьевую воду на спецмашинах по мере обращения абонентов. Коммунальные службы Гудаутского района обнаружили место повреждения водопроводной магистрали днем в среду 8 сентября.

Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Осторожный кит и ядовитая река: победители конкурса аэрофотографии Drone Awards 2021
Жизнь после потопа: как река Азлагарка атаковала немецкую семью в Лыхны
Жизнь после потопа: как река Азлагарка "атаковала" немецкую семью в Лыхны
Добыть дичь: охота в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться