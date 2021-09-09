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Глава Минздрава проверил работу компьютерного томографа в Гудаутской ЦРБ

© Foto / facebook / Министерство здравоохранения Республики Абхазия
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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После ремонта компьютерного томографа в Гудаутском госпитале, он был запущен в работу 4 сентября.

СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба проверил работу компьютерного томографа в Гудаутском ковидном госпитале, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С момента запуска 4 сентября аппаратом было проведено 111 исследований: 52 стационарных пациента, 59 амбулаторных.

"Компьютерный томограф работает в штатном режиме. По словам наших врачей, сделано уже более 100 исследований. Также проводится мониторинг аппарата, никаких проблем в работе КТ нет", - сказал глава Минздрава Эдуард Бутба.

Ранее российские специалисты заменили испорченную трубку компьютерного томографа, которая обошлась в 3,6 миллиона рублей. После подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования компания-поставщик ООО "Форсайт Медикал" взяла на себя все гарантийные обязательства.

Отмечается, что годовое гарантийное обслуживание аппарата с подключением модуля удаленного доступа стоит 800 тысяч рублей.

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