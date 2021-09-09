В Абхазии зафиксировано 86 новых случаев COVID-19

Общее число выявленных случев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 25920 человек. Зарегистрирован 391 летальный случай. Выздоровели 21780 человек.

СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 86 человек из 379 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 42 пациента, в тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 19 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 21 пациент, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 18, в Гагрской ЦРБ – 17, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 63 пациента, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья.

© Sputnik / Леон Гуния Covid-19 в Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.