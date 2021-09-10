Турсезон, инвестпроекты и главная задача: интервью главы Нового Афона

В рамках проекта "Главный четверг" радио Sputnik Абхазия записывает интервью на актуальные темы с главами районов и представителями администраций республики.

В минувший четверг 9 сентября в гостях у Sputnik был глава Нового Афона Темур Отырба. Он рассказал о проблемах города, реализуемых проектах, итогах турсезона и приоритетных задачах.

Беседовала Белла Кварчия.

- Темур Бинуриевич, Новый Афон - даже по меркам Абхазии, небольшой город. Сколько человек проживает в нем на сегодняшний день?

- Согласно последней переписи 2011 года, в городе проживает порядка 1500 человек. Согласно данным паспортного стола, зарегистрировано около 1400 человек.

- В каких сферах в основном работают люди?

- В основном вся деятельность сосредоточена вокруг турбизнеса. Это сезонная работа, люди занимаются гостиничным, ресторанным бизнесом, владеют торговыми точками.

Хотелось бы, чтобы качество предоставляемых услуг росло. К счастью, тенденция роста есть, уровень сервиса значительно улучшился. Если будем расти такими темпами, то наш город станет более привлекателен для туристов и гостей республики.

- За последние два-три года как много новых отелей и гостиниц было построено в городе?

- На сегодня порядка 8-10 крупных отелей с фондом 60-80 номеров, средняя загруженность от 2000 до 2500 человек, есть достойные отели, которые соответствуют нормам.

- Всегда ли законно строятся эти отели?

- Это проблема не только Нового Афона, но и всей республики. Бывает, что возникают незаконные стройки. Мы пытаемся все привести в рамки закона, но в основном все происходит под контролем администрации. Основной принцип строительства – сохранение облика города.

- Как вы оцениваете итоги летнего курортного сезона 2021 года для Нового Афона?

- Порядка 90 процентов загруженности было в отелях в летний сезон. Это, конечно, повышает бюджет города и республики в целом.

Основной бюджетосоставляющий объект - Новоафонская пещера. С 1 января по 1 сентября 336 780 человек посетили пещеру, что составило порядка 168 миллионов рублей дохода.

- Основные проблемы в Абхазии – водоснабжение и перебои с электричеством. Как в этой сфере обстоят дела в городе?

- Дороги по городу оставляют желать лучшего, но не критичны. Есть участки, где необходимо провести ремонт, все планируется в перспективе.

Бюджет Нового Афона на 80 процентов состоит из заработной платы и начислений на заработную плату. Все остальные проекты утверждаются главой района и выше.

Ситуация с водой по сравнению с Гудаутой и Сухумом более чем хорошая. Что касается электричества, возникают текущие проблемы, но все в штатном режиме решается. Острых проблем, связанных с водой и светом, нет.

Проблем с майнерами также нет. За все время в городе было выявлено порядка 40-50 аппаратов, все они обесточены.

- Как обстоят дела с вывозом мусора и порядком в городе?

- В связи с пандемией есть "голодание" в сфере рабочей силы. По мере возможного, летом мы смогли создать коллектив. Конечно, по мне, ситуация должна выглядеть лучше, есть куда стремиться.

- В свое время Новый Афон славился мандариновыми садами, была оливковая роща. Есть ли развитие в сельскохозяйственной сфере?

- В послевоенное время основная часть цитрусовых насаждений была утрачена, есть частные лица, которые сохранили культуру и продолжают выращивать.

Вкладывать частным лицам, как показывает практика, выгоднее в турсферу. Тут необходима государственная поддержка, только таким образом мы сможем развивать сферу сельского хозяйства

- Реализуются ли какие-либо проекты в рамках Инвестпрограммы?

- Долгожданный проект начат в этом году – это реконструкция канализационных водных систем. На первом этапе будут заменены порядка 15 километров водяных труб и порядка 16 километров канализационных труб. Надеемся, что через короткий период времени горожане ощутят эффект проведенных работ.

- Какую приоритетную задачу вы ставите перед собой как руководитель?

- Сделать так, чтобы новому поколению, горожанам жилось комфортнее, качественнее, чтобы мы могли принять на нужном уровне больше гостей.