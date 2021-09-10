Совещание оперштаба по защите населения Абхазии от COVID прошло в Гудауте

В Абхазии с начала пандемии по состоянию на 9 сентября всего зафиксировано 25920 случаев коронавируса, 391 летальный случай и 21780 человек выздоровели.

СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба провел в администрации Гудаутского района выездное совещание оперативного штаба по защите населения от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам главы Минздрава, на данный момент ситуация с распространением коронавирусной инфекции в республике контролируемая.

Главный санврач Людмила Скорик также отметила, что наблюдается небольшой спад заболеваемости COVID-19.

Коронавирус и дети

Людмила Скорик особо подчеркнула, что количество случаев заболевания среди школьников с начала учебного года минимальны.

"Мы постоянно держим связь с районными отделами образования, а также сами ездим и проверяем, как соблюдаются санитарные предписания в образовательных учреждениях", - сказала Людмила Скорик.

Она добавила, что было решено убрать санитарные уголки в школах и теперь температуру у детей проверяют в классах, чтобы они не толпились у входа.

По мнению главного санитарного врача, необходимо решать вопрос нахождения родителей, ожидающих детей у школ. Они скапливаются в одном месте, без масок и соблюдения социальной дистанции, что способствует распространению вируса.

Главный врач республиканской детской больницы Игорь Джопуа отметил спад заболеваемости COVID-19 среди детей.

Он подчеркнул, что в летний период в медучреждение в сутки в среднем обращалось до 130 амбулаторных больных, основная часть из которых с ротавирусной инфекцией. Также было много обращений от туристов.

Пациентов Сухумского родильного дома, у которых подтвержден коронавирус, кроме бессимптомных, теперь в обязательном порядке госпитализируют в стационар, об этом рассказала главврач роддома Белла Пилия.

При этом, по словам Пилия, запрещается применение антибактериальной терапии и применение гормональных препаратов с первого дня заболевания.

ПЦР-лаборатории

На совещании оперштаба министру сообщили, что уже неделю бесперебойно осуществляет свою работу ПЦР-лаборатория в Очамчырской СЭС. Местные специалисты могут проводить до 100 исследований ежедневно. В таком же режиме работает ПЦР-лаборатория и в Гагрской ЦРБ.

Лаборатории в Гагре и Очамчыре, по словам заместителя главного санврача Астана Авидзба, смогут проводить до 250 исследований в сутки.

В четверг 9 сентября на базе новоафонской больницы был открыт пункт забора ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию.

Всего в республике десять пунктов, где люди могут сдать анализы на ПЦР-исследование.

Обеспечение медучреждений

На следующей неделе в Абхазию доставят 50 упаковок препарата "Артлегиа" и 30 упаковок "Актемры", заявил начальник отдела фармации Минздрава Ахра Аджба. Он также добавил, что медучреждения республики обеспечены всем необходимым перечнем медикаментов и средствами индивидуальной защиты.

Министр обратится в правительство страны по вопросу приобретения для Гудаутского госпиталя дополнительного электрогенератора, необходимого для подготовки к зиме и веерным отключениям электроэнергии.

Глава Минздрава Эдуард Бутба по итогам совещания поручил: