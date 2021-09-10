Российский турист погиб у Шакуранского водопада в Абхазии

Несчастный случай произошел днем в четверг 9 сентября, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС Абхазии в 14:15.

СУХУМ, 10 сен - Sputnik. 36-летний турист из города Белебей Республики Башкортостан Алексей Ветров погиб, сорвавшись с сорокаметровой высоты, сообщает МЧС Абхазии.

Трагедия произошла в районе Шакуранского водопада в селе Захаровка, Гулрыпшского района в четверг 9 сентября.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС Абхазии в 14:15. Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС на носилках транспортировали тело погибшего от места падения до автотрассы, а затем на автомобиле доставили его в морг Сухумской Республиканской больницы.

Шакуранский водопад расположен на территории исторических земель Абхазии Дал-Цабал в Кодорском ущелье. Тысячелетиями он скрывался в глубине огромной пещеры и явился миру 125 лет назад — в октябре 1891 года. Тогда землетрясение обрушило потолок пещеры, и водопад оказался на поверхности земли.

Струя воды падает с тридцатиметровой высоты на каменный десятиметровый конус, напоминающий тюленью морду, это формирующийся сталактит.