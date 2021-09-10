Кабмин Абхазии принял постановление по погашению железнодорожного кредита

СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабмин Абхазии принял постановление "Об утверждении проекта Протокола №3 к Соглашению между правительством Абхазии и правительством России о предоставлении Абхазии государственного экспортного кредита от 24 декабря 2010 года".

Проект постановления представил министр финансов Абхазии Владимир Делба, который напомнил, что в декабре 2010 года Россия предоставила экспортный кредит на восстановление железной дороги.

Первоначально срок погашения кредита был определен в 10 лет, однако позже он был продлен до 2029 года.

В марте состоялась встреча в Москве, на которой абхазская сторона предложила продление срока реструктуризации до 2034 года. Предложение было принято российской стороной.

Остаток по погашению кредита составляет 1 миллиард 276 миллионов рублей, проинформировал Делба.

Правительства Абхазии и Российской Федерации подписали соглашение о предоставлении экспортного кредита республике 24 декабря 2010 года.

Из постановления следует, что не позднее 60 дней с даты подписания протокола Национальный банк Абхазии и Государственная корпорация развития "ВЭБ. РФ" должны оформить договоренности о порядке учета и расчетов.

Протокол начинает временно применяться с даты его подписания и вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, и действует до полного исполнения сторонами всех обязательств, вытекающих из положений протокола и соглашения.

Соглашение между Абхазией и Россией о реструктуризации задолженности по экспортному кредиту на восстановление железной дороги ратифицировано Парламентом Республики Абхазия 12 июня 2017 года.

В соответствии с двусторонним Соглашением от 2010 года правительство России предоставило Абхазии государственный экспортный кредит в размере 2 миллиардов рублей, направленный на восстановление железной дороги Абхазии, для финансирования, закупки товаров и выполнения работ российскими организациями. По первоначальной редакции межправительственного Соглашения предполагалось провести данные работы в течение 2010-2011 годов, но в связи с тем, что работы были не выполнены в указанный срок, в декабре 2012 года были внесены изменения в Соглашение, согласно которым срок проведения работ был продлен до 2013 года, а погашение кредита было продлено с 2021 года до 2023 года. Подписанный же правительствами Абхазии и России в марте 2017 года Протокол № 2 предусматривает реструктуризацию государственного экспертного кредита, и срок погашения кредита продлен с 2023 до 2029 года.