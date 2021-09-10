Министерства юстиции Абхазии и Южной Осетии подпишут соглашение о сотрудничестве

СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии на заседании в пятницу 10 сентября принял постановление о подписании соглашения о сотрудничестве между Министерством юстиции Абхазии и Министерством юстиции Южной Осетии.

"Принять предложение Министерства юстиции Республики Абхазия, согласованное с Министерством иностранных дел Республики Абхазия, Министерством экономики Республики Абхазия и Министерством финансов Республики Абхазия о проведении переговоров о заключении проекта Соглашения о сотрудничестве между Министерством юстиции Республики Абхазия и Министерством юстиции Республики Южная Осетия", - говорится в постановлении.

Постановление принято в соответствии со статьей 12 закона Абхазии "О международных договорах Республики Абхазия".

Минюсты Абхазии и Южной Осетии будут сотрудничать, учитывая сложившиеся традиционные деловые и дружественные связи, взаимную заинтересованность в развитии всесторонних связей, а также руководствуясь желанием укреплять и развивать между органами юстиции Абхазии и Южной Осетии основанное на общепризнанных принципах и нормах международного права сотрудничество,

Стороны будут обмениваться опытом между специалистами обеих сторон в области разработки законодательных и иных нормативных правовых актов, обмениваться делегациями для более полного ознакомления с организацией и деятельностью органов юстиции и других правовых сфер обоих государств.

Также планируется проводить семинары, лекции, практические занятия и другие подобные мероприятия для дальнейшего улучшения профессионального обучения и подготовки работников юстиции и специалистов. Министерства будут обмениваться информацией о законодательстве и правоприменительной практике, юридической литературой и иными публикациями по правовой тематике, заниматься подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров органов юстиции.

Помимо всего прочего, стороны будут содействовать развитию системы юридической помощи и юридических услуг в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан, прав юридических лиц, обеспечивать защиту законных интересов, прав и свобод граждан по вопросам, находящимся в ведении органов юстиции.