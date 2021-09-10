Утвержден состав абхазской части комитета по сотрудничеству с Сирией

Первое заседание совместного абхазо-сирийского Комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству состоялось в Дамаске 18 мая 2021 года.

СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабмин Абхазии принял распоряжение об утверждении состава абхазской части совместного абхазо-сирийского Комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству на заседании в пятницу 10 сентября.

В абхазскую часть совместного абхазо-сирийского Комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству вошли вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган (председатель), начальник департамента Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Республики Абхазия Инвер Алшунба, председатель Национального банка Беслан Барателиа, заместитель руководителя Аппарата Кабмина Кристиан Бжания, заместитель министра финансов Абхазии, начальник управления казначейства Саид Губаз, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Аляс Лабахуа, проректор Абхазского государственного университета Виктор Маландзия, заместитель министра сельского хозяйства Абхазия Артуш Сарибекян, заместитель министра культуры Динара Смыр, заметитель министра иностранных дел Ираклий Тужба, председатель Государственного комитета по связям, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш, министр туризма Теймураз Хишба, помощник премьер-министра Дмитрий Шамба, начальник Управления экономики Администрации президента Роман Шоуа.

18 мая 2021 года депутаты и спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия приняли участие во встрече с главой Народного совета Сирии Хаммудом Сабах. На встрече был подписан договор о межпарламентском сотрудничестве между государствами. Как отметил в интервью Sputnik парламентарий Левон Галустян, договор о межпарламентском сотрудничестве – это типовое соглашение, которое Парламент Абхазии подписывает с коллегами из разных государств. Оно предполагает обмен опытом в законотворчестве, обмен делегациями.

В мае состоялся официальный визит президента Абхазии Аслана Бжания в Сирийскую арабскую Республику. Сирия признала независимость Абхазии в 2018 году.