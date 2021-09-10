Контрабанда товаров на 3,6 миллиона рублей пресечена на границе с Грузией в июле и августе

СГБ Абхазии опубликовала данные о пресеченных попытках контрабанды на абхазо-российской границе в июле и августе 2021 года.

СУХУМ, 10 сен - Sputnik. За июль и август 2021 года сотрудники СГБ Республики Абхазия и Пограничного Управления ФСБ России в Абхазии пресекли 19 попыток незаконного перемещения через абхазо-грузинскую государственную границу товаров различного назначения, сообщается на сайте Службы госбезопасности Абхазии.

Уточняется, что изъято 6286 блоков сигарет различных марок (на общую сумму более 2 миллионов 300 тысяч рублей), 5300 боеприпасов различного калибра (на сумму более 80 тысяч рублей), товаров народного потребления (на сумму более 450 тысяч рублей) и 28 единиц оборудования для майнинга (на общую сумму более 800 тысяч рублей).

В отношении лиц, причастных к организации и осуществлению нелегальной деятельности, приняты меры правового воздействия в соответствии с законодательством Республики Абхазия.