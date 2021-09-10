Анкваб возмутился низкими темпами вакцинации от COVID-19 в районах Абхазии

Шестого августа в Абхазию доставили пять тысяч доз вакцины "Спутник Лайт". Финансирование закупки и транспортировку партии вакцины взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба. Вакцинация началась 10 августа.

СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. В районах Абхазии очень низкий уровень вакцинации от COVID-19, заявил премьер-министр Александр Анкваб на заседании Кабинета министров в пятницу 10 сентября.

"Основная часть вакцины уходит на Сухум. Почему у нас такие низкие темпы вакцинации, сколько времени назад пришло пять тысяч доз вакцины? На вчерашнее утро примерно две с половиной тысячи доз ушли в работу, всего-навсего", - отметил он.

По словам премьер-министра о необходимости вакцинироваться есть достаточно большое количество информации.

"Об этом говорят все российские каналы, мы смотрим российское телевидение активно, об этом говорит наше телевидение, об этом где только не говорят, как еще работать, заставлять? Принудительно мы не можем это делать, а когда закончится вакцина, и трудно будет получить очередную партию, снова пойдут спекуляции, нету вакцины, правительство не способно обеспечить вакцину и так далее", - сказал Анкваб.

Шестого августа в Абхазию доставили пять тысяч доз вакцины "Спутник Лайт". Финансирование закупки и транспортировку партии вакцины взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба. Вакцинация началась 10 августа. Ранее вакцинацию от коронавируса в Абхазии провели препаратом "Спутник V", 6500 доз которого доставили в республику в конце апреля.

"Спутник Лайт" - четвертая российская вакцина от COVID-19, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Это однокомпонентная версия препарата "Спутник V", способная давать уровень защиты до 85%.