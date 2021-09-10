Глава Минфина Абхазии заявил об увеличении зарплат бюджетникам в 2021 году

Более 270 миллионов рублей будет выделено на повышение заработной платы бюджетникам Абхазии в 2021 году.

СУХУМ, 10 сен - Sputnik, Асмат Цвижба. В 2021 году будут повышены заработные платы работникам бюджетной сферы, заявил министр финансов Владимир Делба на пресс-конференции в пятницу 10 сентября.

Он уточнил, что средняя заработная плата педагога общеобразовательных школ составит 21 000 рублей, дошкольных учреждений – 18 000 рублей, дополнительного образования – 18 800 рублей, профессионального образования 27 000 рублей, научных сотрудников – 23 000, врачей – 28 900 рублей, работников культуры – 16 000 рублей и социальных работников – 12 000 рублей.

Как объяснил Делба, на эти цели из бюджета будет выделено 275 миллионов рублей.

Точный размер оклада будет зависеть от нагрузки, часов занятости, ставок.

Глава Минфина Абхазии подчеркнул, что остальные работники бюджетной сферы, большая часть которых относится к сфере государственного и муниципального управления, тоже заслуживают увеличения заработной платы, однако прежде чем приступить к повышению, нужно обязательно провести инвентаризацию штатной численности персонала.