Абхазия потратила более полумиллиарда рублей на борьбу с COVID-19

Основные средства из государственного бюджета для борьбы с коронавирусом направлены на покупку лекарственных средств и медицинских изделий.

СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. С 2020 года на борьбу с коронавирусной инфекцией из государственного бюджета Абхазии было выделено 547 миллионов рублей, рассказал министр финансов республики Владимир Делба на пресс-конференции Абхазского телевидения.

По его словам, в период с 1 января по 10 сентября 2021 года из госбюджета было выделено 296 миллионов рублей. Самые масштабные расходы связаны с приобретением лекарств, реагентов, медицинских изделий – более 102 миллионов рублей. На 16 миллионов рублей был куплен кислород, ежемесячно от 4 до 6 миллионов рублей, по решению президента, направляется на расходы Гудаутского ковидного госпиталя, которые не связаны с медикаментами.

Делба отметил, что с апреля 2020 года по июль 2021 года дополнительные выплаты медикам, которые задействованы с в борьбе с ковидом, составили 135 миллионов 600 тысяч рублей.

"У нас платежи по доплатам не идут месяц в месяц, сейчас идет выплата только за июль и должна произойти за август. В процесс борьбы с коронавирусом вовлечены медсотрудники со всей страны, очень долгий процесс осуществления выборки по дежурствам по всей стране. Нужно с каждого учреждения получить нормативную базу, приказ, что группа направляется в Гудаутский госпиталь или еще куда-то. Эту информацию нужно собрать, понять, что это подлежит начислениям, и только потом перечислить", - объяснил он.

По словам Делба, в 2021 году удалось также погасить задолженность по приобретению медикаментов за прошлые годы – это более 34 миллионов рублей. Более 19 миллионов направлено на погашение задолженности за лечение граждан Абхазии за пределами республики.