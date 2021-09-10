Курс на рост доходов: Минфин Абхазии отчитался о поступлениях в госбюджет

СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. С 1 января 2021 года в госбюджет Абхазии поступило 3,8 миллиарда рублей собственного дохода из планируемого показателя за год 5,3 миллиарда рублей. Об этом в ходе пресс-конференции на Абхазском телевидении рассказал министр финансов Владимир Делба.

"С января 2021 года мы имеем стабильные результаты по госбюджету страны. Мы уже наметили курс на поступательный рост доходов, прежде всего собственных. Такой показатель дает нам возможность масштабно проводить расходы, в том числе дополнительные", - сказал он.

По словам Делба, налоговые доходы растут почти во всех бюджетах районов, кроме Очамчырского, что связано с отсутствием рыбной путины в 2021 году.

"Заводы-налогоплательщики не получают доходы и Очамчырский бюджет не получает прямые налоговые доходы. За восемь месяцев бюджет района был выполнен всего на 43 процента, будут приняты меры по его поддержке. Уровень доходов остальных районов составил от 70 до 103 процентов. 103 процента - это Сухумский район, то есть он выполнил годовые значения. Это очень нас радует, но это не говорит, что все проблемы решены", - сказал министр.

Делба добавил, что к позитивным показателям привел успешный курортный сезон, сопутствующие с ним услуги и повышенные меры администрирования Министерством по налогам и сборам и Государственным таможенным комитетом, которые формируют большую часть собственных доходов.