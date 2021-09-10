21:28 10 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.76
  • EUR86.15
Поиск

Курс на рост доходов: Минфин Абхазии отчитался о поступлениях в госбюджет

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
70 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/01/19/1031696236.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210910/1033187309/Kurs-na-rost-dokhodov-Minfin-otchitalsya-o-postupleniyakh-v-gosbyudzhet-.html

Рост собственных доходов в госбюджете Абхазии министр финансов Владимир Делба связывает с успешным летним туристическим сезоном и административной политикой госорганов.

СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. С 1 января 2021 года в госбюджет Абхазии поступило 3,8 миллиарда рублей собственного дохода из планируемого показателя за год 5,3 миллиарда рублей. Об этом в ходе пресс-конференции на Абхазском телевидении рассказал министр финансов Владимир Делба.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Глава Минфина Абхазии заявил об увеличении зарплат бюджетникам в 2021 году

"С января 2021 года мы имеем стабильные результаты по госбюджету страны. Мы уже наметили курс на поступательный рост доходов, прежде всего собственных. Такой показатель дает нам возможность масштабно проводить расходы, в том числе дополнительные", - сказал он.

По словам Делба, налоговые доходы растут почти во всех бюджетах районов, кроме Очамчырского, что связано с отсутствием рыбной путины в 2021 году.

"Заводы-налогоплательщики не получают доходы и Очамчырский бюджет не получает прямые налоговые доходы.  За восемь месяцев бюджет района был выполнен всего на 43 процента, будут приняты меры по его поддержке. Уровень доходов остальных районов составил от 70 до 103 процентов. 103 процента - это Сухумский район, то есть он выполнил годовые значения. Это очень нас радует, но это не говорит, что все проблемы решены", - сказал министр.

Делба добавил, что к позитивным показателям привел успешный курортный сезон, сопутствующие с ним услуги и повышенные меры администрирования Министерством по налогам и сборам и Государственным таможенным комитетом, которые формируют большую часть собственных доходов.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Осторожный кит и ядовитая река: победители конкурса аэрофотографии Drone Awards 2021
Вопреки всему: газопровод "Северный поток – 2" полностью готов
Добыть дичь: охота в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться