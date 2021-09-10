Минфин Абхазии: государство не может субсидировать цены на бензин

Дефицит топлива, который возник в Абхазии в августе и сентябре, был вызван загруженностью пассажирскими поездами Северо-Кавказской железной дороги, через которую бензин попадает в республику.

СУХУМ,10 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Государство не может субсидировать цены на горюче-смазочные материалы, чтобы держать их на одном уровне, рассказал министр финансов Владимир Делба на пресс-конференции 10 сентября.

По его словам, субсидирование невозможно, даже несмотря на профицит госбюджета, который составляет 140 миллионов рублей.

"Субсидировать 5-8 рублей на литр бюджетная система не выдержит. Это должно быть на постоянной основе. Если один раз задашь тон о повышении отдельных видов расходов, они становятся постоянными. Сдерживание цен в России действительно субсидируется, но производителем. У нас производителей нет, у нас происходит перепродажа покупных товаров" , - объяснил он.

В августе и сентябре на автозаправочных станциях Абхазии стали возникать очереди из-за дефицита топлива в республике. В начале сентябре в Министерстве экономике объяснили, что дефицит связан с увеличением количества поездов и загруженностью на Северо-Кавказской железной дороге. В летний турсезон с мая по сентябрь на Северо-Кавказской железной дороге увеличивается количество поездов в южном направлении, в 2021 году количество пассажирских поездов, которым отдается приоритет, увеличилось на 100 по сравнению с прошлыми годами.

На заседании Правительства 10 сентября премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что российская сторона помогла ускорить доставку вагонов с топливом в республику.