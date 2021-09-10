Долги государства по выплате абхазской пенсии превышают 60 миллионов рублей

В Абхазии зарегистрировано более 47 300 человек, получающих пенсии и пособия, финансируемые за счет средств Пенсионного фонда республики.

СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Задолженность государства по выплате абхазской пенсии составляет 66 миллионов рублей, рассказал министр финансов Владимир Делба на пресс-конференции 10 сентября.

"Мы находимся на уровне отставания выплаты абхазской пенсии ровно на один месяц. Это стало результатом прошлого года, (в связи с пандемией - прим.) замедлились темпы экономики", - сказал он.

По словам Делба, в 2021 году в бюджет Пенсионного фонда Абхазии поступило на 100 миллионов рублей больше, чем в 2020 году.

"В республиканском бюджете были предусмотрены деньги на целый год для поддержки Пенсионного фонда – 150 миллионов рублей. Уже в июне мы полностью эти средства направили, хотя должны были направить в течение года, чтобы стабилизировать ситуацию", - объяснил он.

Делба отметил, что подготовленные Минфином предложения о внесении изменений в республиканский бюджет 2021 года и его удачное исполнение позволили внести предложение об увеличении поддержки Пенсионного фонда еще на 20 миллионов рублей.

Всего в Абхазии, по данным на апрель 2021 года, зарегистрировано более 47 300 человек, получающих пенсии и пособия, которые финансируются за счет Пенсионного фонда страны. Около девяти тысяч человек из этого числа не получают российскую пенсию, и им абхазское государство выплачивает 2500 рублей в месяц. С октября 2021 года эта сумма увеличится до 3000 рублей.