21:28 10 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.76
  • EUR86.15
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 11 и 12 сентября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (190)
113 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/07/1033165898.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210910/1033188311/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vykhodnye-11-i-12-sentyabrya.html

Территория Черноморского побережья Абхазии в предстоящие выходные будет находиться под влиянием южного циклона с прохождением холодного атмосферного фронта.

СУХУМ, 10 сен - Sputnik. В выходные дни 11 и 12 сентября в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, переходящий в сильный ливневый дождь с грозой, местами град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии Абхазии.

Атмосферное давление – пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 15-17 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +16° С до +21° С,  днем от +20° С до +25°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90 %.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (190)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Осторожный кит и ядовитая река: победители конкурса аэрофотографии Drone Awards 2021
Вопреки всему: газопровод "Северный поток – 2" полностью готов
Добыть дичь: охота в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться