Прогноз погоды в Абхазии на выходные 11 и 12 сентября

Территория Черноморского побережья Абхазии в предстоящие выходные будет находиться под влиянием южного циклона с прохождением холодного атмосферного фронта.

СУХУМ, 10 сен - Sputnik. В выходные дни 11 и 12 сентября в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, переходящий в сильный ливневый дождь с грозой, местами град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии Абхазии.

Атмосферное давление – пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +16° С до +21° С, днем от +20° С до +25°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90 %.