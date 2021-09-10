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Ошибки дипломатии и глобализация: Мигранян пообщался с журналистами Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Пресс-конференция историка, профессора Московского государственного института международных отношений, общественного деятеля Андраника Миграняна для журналистов Абхазии состоялась 10 сентября.

Эксперт обсудил с представителя СМИ международную повестку, актуальные проблемы России и Кавказа, угрозы для Абхазии.
Асмат Цвижба, Sputnik.

Грузия в НАТО?

Весьма сомнительной историк назвал возможность вступления Грузии в НАТО.

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"В 2008 году Грузию и Украину же звали в НАТО. Тогда Меркель и Саркози Бушу-младшему сказали, что они против, так как это создаст жесткую конфронтацию с Россией", - сказал он.

Историк добавил, что Грузия фактически теряет свою государственность.

"В Аджарии фактически хозяйничает Турция, в самой Грузии очень широко представлен турецкий капитал, турецкое экономическое, политическое влияние, а демографическая ситуация в Грузии аховая. Тбилиси окружен территориями, заселенными азербайджанцами. Когда выезжаешь из Армении, то по дороге в Тбилиси нет ни одной грузинской деревни, это серьезная проблема", - отметил он.

По словам Миграняна, если даже Грузию "каким-то чудом" примут в альянс, то для Абхазии это никакой угрозы не создаст.

"Вашу территориальную безопасность гарантирует первая или вторая военная держава в мире (Россия - ред.) В этом плане вы себя уже обезопасили и это надо ценить", - добавил он.

Вызовы и угрозы маленькой страны

Отвечая на вопрос журналистов о том, какие вызовы и угрозы стоят перед маленькими государствами, как Абхазия, Мигранян процитировал английского философа Арнольда Джозефа Тойнби, который говорил, что великие цивилизации и государства не убивают, они кончают самоубийством.

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"Этот вопрос дает мне основание сказать, что, так же, как это справедливо для больших государств, это еще больше справедливо для маленьких государств. Потому что маленькие государства очень уязвимы. И если нет внутренней консолидации, нет продвинутой, просвещенной элиты, нет осознания национальных целей, если нет последовательной работы на реализацию этих целей, то эти государства очень уязвимы для существования", - сказал Мигранян.

Историк добавил, что глобализация не способствует сохранению маленьких государств, чему свидетельствуют набирающие в Европе силы антиглобалистских движений.

"Европа, и сами эти государства и народы теряют свою идентичность - культурную, религиозную, языковую. Меняется культурный код и вообще все в результате такого смешения, перемешивания. Сегодня это проблема номер один для США. Каждый месяц 150 - 200 тысяч человек из Мексики переходят южную границу США и поселяются в  разных штатах. С начала года уже два миллиона человек перешли", - отметил Мигранян.

По мнению профессора МГИМО, главное для американских политиков – это избрание и переизбрание, а национальные интересы "где-то там в конце".

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Комплекс проблем, связанных с войной в Нагорном Карабахе, трудно рассматривать однозначно, считает профессор МГИМО.

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"Это частично можно рассматривать как успех России в очень узком плане. Все-таки, миротворцы с вооружением попытались войти в этот регион, такая идея была давно. Но я считаю, что главным бенефициаром этой войны оказалась не Россия, а Турция", - объяснил он.

По словам Миграняна, армянское руководство "своей провальной политикой" создало ситуацию собственного поражения и попыталось свалить свою неудачу на Россию.

"Но президенту Путину пришлось напомнить Пашиняну, что несколько раз он призывал прекратить военные действия, а армянское руководство продолжало, пока не потеряло Шуши и Гадрут (населенные пункты в Нагорном Карабахе - ред.)", - добавил он.

Историк отметил, что есть угроза потери Армении для России, что приведет к потере позиций на всем Южном Кавказе.

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"Русские миротворцы имеют мандат на пять лет. Если вдруг Азербайджан перекупит и будут сепаратные договоренности между Азербайджаном и Арменией или Арменией и Турцией, то возникнет ситуация, когда России скажут убирать войска", - объяснил он.

Мигранян рассказал, что в узких политических кругах уже готов к подписанию договор между Арменией и Азербайджаном об урегулировании военных действий.

"Говорят, что армяне готовы признать территориальную целостность Азербайджана с включением Нагорного Карабаха. Мало того, есть идеи, что надо нормализовать отношение с Турцией. Это революция в армянском сознании, но это уже обсуждается", - сказал он.

Новороссия и российские СМИ

По мнению Миграняна, в 2014 году России не нужно было ограничиваться "огрызками" в виде Донецка и Луганска.

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"Украину нужно было превращать в сухопутную державу – все территории от Харькова до Приднестровья должны были быть отсеченными. Должна была быть Новороссия", - считает он.

Историк отметил, что не считает ошибкой "взятие" Крыма Россией.

"То, что нашими оппонентами расценивается как ошибка, я там вижу только достижение или недостаточно активную деятельность. То же касается наших действий в Сирии", - сказал он.

Историк не согласился с мнением журналистов, что в российских СМИ информация подается однобоко и отсутствует самокритика.

"В каждой политической программе присутствуют американцы, европейцы и каждый дает жесткую, иногда жестокую, хамскую интерпретацию российской политики. Такого разнообразия ни на одном телевидении в мире нет", - сказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг и историк Андраник Мигранян

Вначале было слово

На вопрос о том, могут ли печатные СМИ сосуществовать с телевидением и быстрой подачей информации,  Мигранян ответил, что у прессы остается время, чтобы насытить факты "очень интересными моментами".

"Человек что-то совершил, то время, что есть у печатного СМИ до выпуска, достаточно, чтобы установить факты, откуда он, чем он проявлялся до этого, какая у него среда. Можно использовать это время для глубокого анализа", - сказал он.

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