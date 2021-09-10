Ошибки дипломатии и глобализация: Мигранян пообщался с журналистами Абхазии

Эксперт обсудил с представителя СМИ международную повестку, актуальные проблемы России и Кавказа, угрозы для Абхазии.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Грузия в НАТО?

Весьма сомнительной историк назвал возможность вступления Грузии в НАТО.

"В 2008 году Грузию и Украину же звали в НАТО. Тогда Меркель и Саркози Бушу-младшему сказали, что они против, так как это создаст жесткую конфронтацию с Россией", - сказал он.

Историк добавил, что Грузия фактически теряет свою государственность.

"В Аджарии фактически хозяйничает Турция, в самой Грузии очень широко представлен турецкий капитал, турецкое экономическое, политическое влияние, а демографическая ситуация в Грузии аховая. Тбилиси окружен территориями, заселенными азербайджанцами. Когда выезжаешь из Армении, то по дороге в Тбилиси нет ни одной грузинской деревни, это серьезная проблема", - отметил он.

По словам Миграняна, если даже Грузию "каким-то чудом" примут в альянс, то для Абхазии это никакой угрозы не создаст.

"Вашу территориальную безопасность гарантирует первая или вторая военная держава в мире (Россия - ред.) В этом плане вы себя уже обезопасили и это надо ценить", - добавил он.

Вызовы и угрозы маленькой страны

Отвечая на вопрос журналистов о том, какие вызовы и угрозы стоят перед маленькими государствами, как Абхазия, Мигранян процитировал английского философа Арнольда Джозефа Тойнби, который говорил, что великие цивилизации и государства не убивают, они кончают самоубийством.

"Этот вопрос дает мне основание сказать, что, так же, как это справедливо для больших государств, это еще больше справедливо для маленьких государств. Потому что маленькие государства очень уязвимы. И если нет внутренней консолидации, нет продвинутой, просвещенной элиты, нет осознания национальных целей, если нет последовательной работы на реализацию этих целей, то эти государства очень уязвимы для существования", - сказал Мигранян.

Историк добавил, что глобализация не способствует сохранению маленьких государств, чему свидетельствуют набирающие в Европе силы антиглобалистских движений.

"Европа, и сами эти государства и народы теряют свою идентичность - культурную, религиозную, языковую. Меняется культурный код и вообще все в результате такого смешения, перемешивания. Сегодня это проблема номер один для США. Каждый месяц 150 - 200 тысяч человек из Мексики переходят южную границу США и поселяются в разных штатах. С начала года уже два миллиона человек перешли", - отметил Мигранян.

По мнению профессора МГИМО, главное для американских политиков – это избрание и переизбрание, а национальные интересы "где-то там в конце".

События в Армении

Комплекс проблем, связанных с войной в Нагорном Карабахе, трудно рассматривать однозначно, считает профессор МГИМО.

"Это частично можно рассматривать как успех России в очень узком плане. Все-таки, миротворцы с вооружением попытались войти в этот регион, такая идея была давно. Но я считаю, что главным бенефициаром этой войны оказалась не Россия, а Турция", - объяснил он.

По словам Миграняна, армянское руководство "своей провальной политикой" создало ситуацию собственного поражения и попыталось свалить свою неудачу на Россию.

"Но президенту Путину пришлось напомнить Пашиняну, что несколько раз он призывал прекратить военные действия, а армянское руководство продолжало, пока не потеряло Шуши и Гадрут (населенные пункты в Нагорном Карабахе - ред.)", - добавил он.

Историк отметил, что есть угроза потери Армении для России, что приведет к потере позиций на всем Южном Кавказе.

"Русские миротворцы имеют мандат на пять лет. Если вдруг Азербайджан перекупит и будут сепаратные договоренности между Азербайджаном и Арменией или Арменией и Турцией, то возникнет ситуация, когда России скажут убирать войска", - объяснил он.

Мигранян рассказал, что в узких политических кругах уже готов к подписанию договор между Арменией и Азербайджаном об урегулировании военных действий.

"Говорят, что армяне готовы признать территориальную целостность Азербайджана с включением Нагорного Карабаха. Мало того, есть идеи, что надо нормализовать отношение с Турцией. Это революция в армянском сознании, но это уже обсуждается", - сказал он.

Новороссия и российские СМИ

По мнению Миграняна, в 2014 году России не нужно было ограничиваться "огрызками" в виде Донецка и Луганска.

"Украину нужно было превращать в сухопутную державу – все территории от Харькова до Приднестровья должны были быть отсеченными. Должна была быть Новороссия", - считает он.

Историк отметил, что не считает ошибкой "взятие" Крыма Россией.

"То, что нашими оппонентами расценивается как ошибка, я там вижу только достижение или недостаточно активную деятельность. То же касается наших действий в Сирии", - сказал он.

Историк не согласился с мнением журналистов, что в российских СМИ информация подается однобоко и отсутствует самокритика.

"В каждой политической программе присутствуют американцы, европейцы и каждый дает жесткую, иногда жестокую, хамскую интерпретацию российской политики. Такого разнообразия ни на одном телевидении в мире нет", - сказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг и историк Андраник Мигранян

Вначале было слово

На вопрос о том, могут ли печатные СМИ сосуществовать с телевидением и быстрой подачей информации, Мигранян ответил, что у прессы остается время, чтобы насытить факты "очень интересными моментами".

"Человек что-то совершил, то время, что есть у печатного СМИ до выпуска, достаточно, чтобы установить факты, откуда он, чем он проявлялся до этого, какая у него среда. Можно использовать это время для глубокого анализа", - сказал он.

Читайте также: