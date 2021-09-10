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"Спутником Лайт" в Абхазии привились более 2500 человек за месяц

© Sputnik / Павел Лисицын
В Абхазии
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Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (97)
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Вакцинация "Спутником Лайт", пять тысяч доз которой было закуплено главой Московской Абхазской диаспоры Бесланом Агрба, началась в Абхазии 10 августа.

СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Вакциной "Спутник Лайт" привились 2568 человек, об этом в своем интервью заявил министр здравоохранения Эдуард Бутба.

"Хочу заметить, что темпы вакцинации незначительно снизились. Еще раз призываю наших граждан к тому, чтобы делать вакцину. Вакцина - наша защита, она спасает наши жизни. На оперативном штабе тоже обратился к нашим коллегам с просьбой усилить темпы вакцинации в районах", - сказал Бутба. 

На заседании правительства в пятницу 10 сентября премьер-министр Александр Анкваб возмутился низкими темпами вакцинации от COVID-19 в районах Абхазии. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
Анкваб возмутился низкими темпами вакцинации от COVID-19 в районах Абхазии

"Основная часть вакцины уходит на Сухум. Почему у нас такие низкие темпы вакцинации, сколько времени назад пришло пять тысяч доз вакцины? На вчерашнее утро примерно две с половиной тысячи доз ушли в работу, всего-навсего", - выразил недовольство он.

Шестого августа в Абхазию доставили пять тысяч доз вакцины "Спутник Лайт". Финансирование закупки и транспортировку партии вакцины взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба. Вакцинация началась 10 августа. 

Ранее вакцинацию от коронавируса в Абхазии провели препаратом "Спутник V", 6500 доз которого доставили в республику в конце апреля.

"Спутник Лайт" - четвертая российская вакцина от COVID-19, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Это однокомпонентная версия препарата "Спутник V", способная давать уровень защиты до 85%. 

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Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (97)

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