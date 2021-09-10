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Число выявленных случаев коронавируса в Абхазии превысило 26 тысяч

© Sputnik / Евгений Биятов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1502)
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 26030. Выздоровели 21780 человек, летальных случаев 391.

СУХУМ, 10 сен - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили  366 человек в Абхазии за минувшие сутки, положительный тест на COVID-19 получили 110 из них, сообщает Оперштаб.

В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении сейчас 40 пациентов, в тяжелом состоянии 15 человек, состояние здоровья девяти пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 24 пациента, шесть человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, в Гагрской ЦРБ – 19 пациентов, состояние шести человек расценивается укак тяжелое, в Ткуарчалской ЦРБ – девять пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 57 пациентов, восемь человек в тяжелом состоянии здоровья.

© Sputnik / Леон Гуния
СOVID - 19 в Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1502)

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