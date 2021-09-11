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Поврежденный участок водопроводной трубы в Гудауте отремонтирован

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В Абхазии
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Около десяти дней назад жители части Гудауты и села Лыхны остались без подачи питьевой воды из-за повреждения трубы в устье реки Хыпста.

СУХУМ, 11 сент - Sputnik, Бадри Есиава. Поврежденный участок водопроводной трубы в Гудауте отремонтирован, рассказал корреспонденту Sputnik начальник гудаутского водоканала Отар Лейба.

© Sputnik / Акоп Кущян
Найдена причина, по которой часть Гудаутского района остается неделю без воды

"Вчера к вечеру мы отремонтировали поврежденные участки и пустили воду, но, так как вода идет самотеком, только завтра будет ясно, есть ли проблемы в других местах. В полном объеме она пока не поступает. Из трубы должен выйти воздух. Некоторые абоненты еще не получили воду, но в главный бассейн она поступила", - уточнил он.  

Около десяти дней назад жители части Гудауты и села Лыхны остались без подачи питьевой воды. С вечера вторника водоканал стал подвозить питьевую воду на спецмашинах по мере обращения абонентов.

Коммунальные службы Гудаутского района обнаружили три поврежденных участка водопроводной магистрали в устье реки Хипста днем в среду 8 сентября.

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