Росту цен быть: экономист рассказала о ситуации на рынке топлива России

В августе и сентябре на автозаправочных станциях Абхазии стали возникать очереди из-за дефицита топлива в республике. В Министерстве экономике объяснили, что дефицит связан с увеличением количества поездов и загруженностью на Северо-Кавказской железной дороге.

СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Абхазия должна быть готова к росту цен на топливо в России, рассказала в интервью радио Sputnik экономист Анна Адлейба.

По ее словам, с 2018 года система налогообложения нефтяного сектора значительно изменилась, происходит серьезная реформа, ежегодно с учетом инфляции меняются ставки платежей по нефтепродуктам.

"Рост цен на бензин однозначно будет. Инфляция прогнозировалась в размере 4%, но в какой-то момент она дошла до 6,9%. Мы столкнулись с изменениями в России. Влияет на цену бензина и ослабление курса рубля, потому что расчеты производятся относительно курса доллара. Доллар растет, растут и цены. Мы должны быть готовы к тому, что цены будут расти. К 2023 году цены будут составлять не 13 тысяч (долларов - прим.) за тонну, а уже порядка 14 600 за тонну", - объяснила она.

Адлейба отметила, что сейчас на рынке топлива России происходит сезонный "откат" цен, который составляет примерно 0,3%. Это связано с тем, что многие вернулись из отпусков, на которые отправились на собственном авто, и пересели на общественный транспорт.

"Но рост цен на бензин составил четыре и более процентов и поэтому откат несущественный", - добавила она.

По ее словам, с начала 2021 года Федеральная таможенная служба отметила 24-процентное сокращение экспорта бензина из России, а в августе экспорт практически не наблюдался.

"Дефицит на внутреннем рынке бензина в России заставил руководство заявить о том, что возможно ограничение экспорта. Нефтяным компаниям была поставлена задача, достичь определенного уровня производства топлива в России. Они испугались потерять зарубежные рынки и пришли к тому, что стабилизировали поставки на внутренний рынок", - сказала Адлейба.

Прокомментировала эксперт и ситуацию с топливным дефицитом в Абхазии. Адлейба объяснила, что цена на бензин складывается из издержек производства, прибыли, которую предприятия закладывают, налогов, которые предполагается заплатить, и учитывается ситуация на рынке – состояние спроса и предложения.

Эксперт отметила, Россия согласно договору выделяет Абхазии квоту на поставку топлива и эта квота ежегодно пересматривается в соответствии с прогнозируемым спросом.

"В этом году спрос на бензин значительно превысил квоту, которая предполагалась в начале года. Соответственно, весь тот бензин, который пришлось поставлять сверх квоты, на мой взгляд, попадает под выплату таможенных пошлин", - сказала она.

Как объяснила экономист, у Абхазии нет возможности впрок закупать бензин, так как ограничено количество хранилищ на территории Абхазии.

"Если бы нам хранилища позволяли привозить большее количество бензина и хранить, можно было бы перестраховаться и закупать большее количество. Прогнозировать изменение спроса не так легко, в нынешнем мире, когда все быстро меняется. Такова экономическая ситуация", - добавила она.

В августе и сентябре на автозаправочных станциях Абхазии стали возникать очереди из-за дефицита топлива в республике. В начале сентябре в Министерстве экономике объяснили, что дефицит связан с увеличением количества поездов и загруженностью на Северо-Кавказской железной дороге. В летний турсезон с мая по сентябрь на Северо-Кавказской железной дороге увеличивается количество поездов в южном направлении, в 2021 году количество пассажирских поездов, которым отдается приоритет, увеличилось на 100 по сравнению с прошлыми годами. На заседании Правительства 10 сентября премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что в сложившейся ситуации российская сторона помогла ускорить доставку вагонов с топливом.