Пожилая женщина погибла из-за задымления в частном доме в Очамчыре

В субботу в 18:18 сотрудники ПСО Очамчыры прибыли по экстренному вызову в связи с сильным задымлением в частном доме.

СУХУМ, 11 сен - Sputnik. Частный дом загорелся на улице 4 марта в Очамчыре, сообщает МЧС Абхазии. Дом уже был объят клубами дыма, когда пожарные прибыли по экстренному вызову.

После ликвидации задымления и незначительного горения пожарные обнаружили в доме тело 79-летней женщины.

Женщина погибла в результате пожара в частном доме в Очамчыре © Foto / Facebook/МЧС Абхазии

Женщина погибла в результате пожара в частном доме в Очамчыре © Foto / Facebook/МЧС Абхазии

Женщина погибла в результате пожара в частном доме в Очамчыре © Foto / Facebook/МЧС Абхазии 1 / 3 © Foto / Facebook/МЧС Абхазии Женщина погибла в результате пожара в частном доме в Очамчыре

По предварительной версии причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. Окончательные выводы по данному происшествию сделают после тщательного выяснения причин случившегося.