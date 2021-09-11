Пожилая женщина погибла из-за задымления в частном доме в Очамчыре

СУХУМ, 11 сен - Sputnik. Частный дом загорелся на улице 4 марта в Очамчыре, сообщает МЧС Абхазии. Дом уже был объят клубами дыма, когда пожарные прибыли по экстренному вызову.
После ликвидации задымления и незначительного горения пожарные обнаружили в доме тело 79-летней женщины.
- Женщина погибла в результате пожара в частном доме в Очамчыре
- Женщина погибла в результате пожара в частном доме в Очамчыре
- Женщина погибла в результате пожара в частном доме в Очамчыре
По предварительной версии причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. Окончательные выводы по данному происшествию сделают после тщательного выяснения причин случившегося.