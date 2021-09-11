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Пожилая женщина погибла из-за задымления в частном доме в Очамчыре

© Sputnik / Леон Адлейба
В Абхазии
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В субботу в 18:18 сотрудники ПСО Очамчыры прибыли по экстренному вызову в связи с сильным задымлением в частном доме.

СУХУМ, 11 сен - Sputnik. Частный дом загорелся на улице 4 марта в Очамчыре, сообщает МЧС Абхазии. Дом уже был объят клубами дыма, когда пожарные прибыли по экстренному вызову.

После ликвидации задымления и незначительного горения пожарные обнаружили в доме тело 79-летней женщины.

  • Женщина погибла в результате пожара в частном доме в Очамчыре
    © Foto / Facebook/МЧС Абхазии
  • Женщина погибла в результате пожара в частном доме в Очамчыре
    © Foto / Facebook/МЧС Абхазии
  • Женщина погибла в результате пожара в частном доме в Очамчыре
    © Foto / Facebook/МЧС Абхазии
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© Foto / Facebook/МЧС Абхазии
Женщина погибла в результате пожара в частном доме в Очамчыре

По предварительной версии причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. Окончательные выводы по данному происшествию сделают после тщательного выяснения причин случившегося.

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