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Две пациентки с COVID-19 скончались в мобильном госпитале в Сухуме

© Sputnik / Кирилл Брага
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1503)
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Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 304 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 82 из них.

СУХУМ, 11 сен - Sputnik. В российском военном госпитале в Сухуме скончались две пациентки с коронавирусом, сообщает оперштаб по защите населения Абхазии от COVID-19. Это женщины 1956 и 1960 годов рождения.

Всего в республике зарегистрировано 393 летальных случая, общее число выявленных заражений коронавирусом выросло до 26112.  Выздоровели 21780 человек.

В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении сейчас 36 пациентов, в тяжелом состоянии 11 человек, состояние здоровья 13 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 25 пациентов, шесть из них в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, в Гагрской ЦРБ – 17, состояние пяти человек расценивается как тяжелое, в Ткуарчалской ЦРБ – девять пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 55 пациентов, восемь человек в тяжелом состоянии.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID - 19 в Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1503)

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